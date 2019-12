L’industrie des véhicules électriques est un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers les voitures électriques alors que la réglementation européenne sur ces véhicules entre en vigueur et que l’année prochaine, un million de véhicules électriques devraient être vendus en Europe.

Les innovations dans les véhicules électriques sont largement rapportées, mais qu’en est-il des chargeurs et des infrastructures qui alimentent cette industrie en croissance ? Voici quelques innovations qu’on voit adopter par les entreprises qui développement ces chargeurs.

Des chargeurs bidirectionnels

La demande d’énergie augmente avec la montée en puissance des véhicules électriques. Cela signifie que les sociétés énergétiques offrent souvent aux conducteurs de meilleurs tarifs de recharge aux moments où la demande d’énergie est la plus faible, la nuit, par exemple.

La marque Renault adopte déjà cette technologie :

Cependant, la demande ne fera qu’augmenter et les sociétés énergétiques auront en fait besoin de l’aide des propriétaires de voitures électriques pour équilibrer le réseau. C’est là qu’intervient le chargeur bidirectionnel. Comme son nom l’indique, les chargeurs bidirectionnels permettent à l’électricité de voyager dans les deux sens. Les propriétaires de véhicules électriques pourront ainsi recharger leurs voitures, mais aussi envoyer de l’électricité dans l’autre sens via le transfert d’énergie du véhicule au réseau.

Alimentation sans fil

La recharge sans fil est une technologie qui est développée en grande partie en pensant à l’avenir. Le changement de propriétaire entraînera une augmentation des services partagés. Prenez le système de stationnement automatisé d’Hyundai, qui permettrait aux conducteurs d’envoyer des voitures dans un garage.

Tout comme la charge bidirectionnelle, l’alimentation sans fil pourrait changer le fonctionnement de l’énergie dans nos maisons. Dans un avenir où les flottes de véhicules autonomes nous conduiront, ce sera la clé pour dynamiser les transports. Il n’y a personne pour les brancher dans le futur.

Source : InterestingEngineering