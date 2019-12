Comment trouver un bon garagiste ?

Prendre soin de votre voiture est vital. Votre bien-être en dépend, tout comme la sécurité de vos passagers, de vos camarades usagers de la route et même des piétons. Pourtant, on est souvent préoccupé par le fait de savoir comment réparer notre véhicule de la manière la plus pratique et la plus économique possible.

Si vous avez une nouvelle voiture, vous en confierez probablement la maintenance au constructeur. Mais si vous avez une voiture plus ancienne, vous aurez plus de chances de faire votre choix dans les garages locaux, et en trouver une bonne n’est pas toujours facile. Ces conseils vous aideront.

Vérifier les tarifs proposés

Il est maintenant possible de se faire une idée du coût probable d’un service ou d’une réparation avant même que le mécanicien examine votre voiture. Tant que vous savez à peu près ce que vous avez besoin du garage, comme un service majeur ou mineur, ou pour réparer quelque chose de spécifique, divers sites vous permettent d’obtenir des devis détaillés.

Ci-dessous des conseils à considérer :

Si vous n’êtes pas certain de ce qui doit être fait, il est toujours possible d’appeler quelques garages pour connaître leurs taux horaires, mais n’oubliez pas que tous les garages ne prendront pas le même temps pour terminer un travail.

Bien entretenir son véhicule

Mieux vaut prévenir que guérir, alors tenez-vous en au programme d’entretien de votre voiture. Ceci est normalement décrit dans le manuel, ainsi que toutes les tâches de maintenance de base que vous pourrez peut-être effectuer vous-même.

Les voitures les plus récentes ne nécessitent souvent pas d’entretien annuel. L’ordinateur de bord avertit le conducteur qu’un entretien est nécessaire, en fonction de son kilométrage et de sa conduite. Vous pourriez aussi être surpris de la facilité avec laquelle de réaliser des opérations légèrement plus avancées, telles que le remplacement du filtre à air ou de la batterie.