Energy Floors crée des espaces de stationnement intelligents à Rotterdam

Energy Floors de Rotterdam veut vendre des surfaces intelligentes pour les espaces publics extérieurs générant des données, en mesurant le nombre de voitures, de piétons et de cyclistes qui passent. Ceux-ci peuvent être utilisés pour réguler les flux de trafic et l’éclairage, par exemple.

Ces Smart Energy Floors génèrent également de l’énergie via les cellules solaires qui y sont intégrées. Pour le moment, la municipalité de Rotterdam est à la recherche d’un emplacement approprié pour l’application de ce type de surface énergétique sur un parking urbain, déclare Michel Smit, PDG d’Energy Floors. Un essai de ce type est prévu pour 2020 en coopération avec la société d’énergie Engie.

Quel problème cette solution a-t-elle résolu ?

Leur première idée était de créer une piste de danse durable sur laquelle les gens peuvent danser pour générer de l’énergie, ce que vous pouvez réellement voir parce que les carreaux s’illuminent. En convertissant le mouvement vertical du danseur sur le sol en mouvement de rotation à travers un mécanisme situé sous les dalles de sol flexibles afin de générer de l’énergie.

Ci-dessous la présentation de cette technologie en anglais :

Cette idée venait à l’origine de deux sociétés : Enviu et Döll. Ils voulaient attirer l’attention des jeunes sur le développement durable et pensaient que la piste de danse durable pourrait y contribuer.

Quelle a été la plus grande avancée ?

Ils ont vendu 25 de ces planchers Smart Energy aux écoles l’année dernière. Trois d’entre eux en Allemagne et les autres aux Pays-Bas. En tant qu’entreprise, ils ont trois propositions commerciales : le danseur pour les clubs et les discothèques, par exemple, le Gamer pour les cours d’école et le Walker pour les grandes installations extérieures. Le premier Walker aux Pays-Bas est situé près de Croeselaan à Utrecht, sur un carrefour en face du siège de Rabobank. Rabo a partiellement financé cet étage.

Il y en a aussi un dans le jardin du palais du président de Malte. Il nous a trouvé via Google. C’est un jardin public avec un joueur et un marcheur. Un joueur coûte 13 000 euros, installation comprise. Tandis qu’un Walker est disponible à partir de 25 000 euros.