Uber contribue-t-il à la pollution en Europe ?

Uber et d’autres applications de covoiturage ont transformé la manière dont les gens se déplacent dans les villes au cours de la dernière décennie en créant un nouveau monde de commodité. En plus de rendre les déplacements plus faciles, moins coûteux et plus sûrs, Uber a également tenu à promouvoir la technologie en tant qu’alternative écologique à la conduite automobile, en particulier dans les villes où le service de covoiturage d’Uber est disponible.

Plus de personnes dans moins de voitures, plus efficaces, peuvent réduire l’impact environnement par personne, explique la société sur son site Web. Et des prix plus bas offrent un meilleur accès à des transports en commun abordables pour les habitants des zones rurales et mal desservies, où les infrastructures existantes ne parviennent pas.

De telles options favorisent-elles la pollution ?

Par ailleurs, un rapport publié récemment a suggéré que la montée en puissance d’applications telles qu’Uber contribuerait à la pollution de l’air et au changement climatique. Les données compilées par Euromonitor montrent une corrélation entre l’augmentation du nombre de conducteurs de covoiturage dans les grandes villes européennes et les niveaux croissants de pollution de l’air.

Le PDG d’Uber a confirmé que la société faisait partie des causes de la pollution et des problèmes de la circulation. S’il veut faire partie de la solution, Uber devrait cesser d’utiliser des voitures à essence et à moteur diesel et passer rapidement à une conduite 100 % électrique.

Hausse du trafic

Les immatriculations de véhicules de covoiturage ont fortement augmenté ces dernières années. En France, qui a libéralisé le marché des taxis en 2015 le nombre de conducteurs déclarés a doublé en trois ans, passant de plus de 15 000 en 2016 à 30 000 en 2019.

Uber est d’ailleurs l’un des plus importants services de taxi d’Europe, avec 3,6 millions d’utilisateurs à Londres et 2,7 millions en France. Les voitures Uber ont remplacés les taxis existants.