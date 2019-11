Les tendances qui façonnent l’avenir de l’industrie automobile en 2020

Trop de circulation, trop de voitures, conduite moche, transports en commun, très peu de places de stationnement, pollution de l’air. Bien sûr, ce ne sont pas les tendances qui façonnent l’industrie. Eh bien, peut-être pas directement. Ce sont probablement certaines des plaintes de personnes qui se trouvaient à Istanbul, même pour une courte période. Par ailleurs, ils constituent également une partie de la réaction des consommateurs à laquelle l’industrie automobile doit répondre.

La Conférence mondiale de l’automobile s’est tenue à Istanbul le 17 octobre 2019. Le Wyndham Grand Hotel à Levent a accueilli 839 représentants de haut niveau de l’industrie automobile de plus de 20 pays pour l’événement très attendu. Cinquante orateurs ont pris la parole et présenté leurs solutions pour rester en phase avec les tendances futures du secteur, gérer les défis économiques mondiaux et répondre aux demandes changeantes de l’industrie.

Approche centrée sur le consommateur

Plus de 50 présentations et allocutions ont eu lieu et presque tous les présentateurs et orateurs ont expliqué comment ils modifiaient leurs stratégies de production et de marketing grâce à la numérisation et aux derniers commentaires des utilisateurs. Les logiciels et les données deviennent essentiels pour développer des stratégies locales et globales.

Ci-dessous les propos de Kimberly Matenchuk en anglais :

Kimberly Matenchuk, directrice principale des ventes chez GE Digital, Royaume-Uni, a déclaré que l’innovation dépendait des besoins. Elle cite des exemples de technologies financières, originaires d’Afrique, car la plupart des pays africains n’ont pas accès aux banques, ainsi que du premier bâtiment imprimé en 3D, qui se trouve à Dubaï, car des méthodes de construction plus efficaces étaient nécessaires.

Agilité pour l’innovation

Çetinoğlu a expliqué en détail comment il a transformé le système informatique de la société en ce qu’il appelle «Informatique inspirante». Il a dit que le département informatique faisait partie intégrante du processus de prise de décision stratégique, ainsi que du développement de produit, du pipeline de production et département commerciale.

Toutes les innovations dans ces départements de TOFA innovation FIAT reposent sur la mise en œuvre de méthodes agiles, selon Çelikoğlu. Ghasem Navid Moghaddam, de l’équipe NEO de Rheinmetall Automotive AG, préconise également l’adoption de l’agilité.