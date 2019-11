Comment choisir les bonnes roues de rechange pour votre voiture ?

Vous n’avez pas besoin d’être un fan de la franchise The Fast and Furious pour être tenté par une option de roue plus grande. Après tout, les marques proposent des versions haut de gamme aux modèles avec des grandes jantes. D’ailleurs, vous devriez dans ce cas dépenser plus pour avoir des modèles qui ne correspondent pas à votre véhicule.

Si vous envisagez de redimensionner ou de changer les roues de votre voiture pour une meilleure apparence, vous devez garder quelques points à l’esprit. Une roue est peut-être un simple cerceau rond en métal sur lequel on peut poser les pneus, mais elle a autant d’effet sur la maniabilité, le confort de conduite et la sécurité de votre voiture que le caoutchouc qui l’enveloppe.

Opter pour des revendeurs réputés

L’achat d’une roue de rechange peut être une expérience intimidante avec de nombreuses marques, modèles et spécifications parmi lesquels choisir. Donc, vous avez l’embarras du choix, mais ne vous laissez pas tenter par les roues bon marché disponibles en ligne.

Voici quelques conseils pour déterminer les dimensions des pneus :

Vous avez presque la garantie d’acheter des roues de qualité auprès des distributeurs officiels de roues de marque. Vous avez donc envie de chercher sur Google pour trouver les revendeurs officiels des marques de roues que vous regardez.

Ne jamais perdre les écrous

S’adapter à une roue n’est pas tout à fait comme à une chaussure, vous ne pouvez pas simplement choisir le look qui vous convient avec la pointure qui vous convient. Le point de montage sur un moyeu de roue peut différer d’un fabricant à l’autre. Vous pouvez en outre voir des véhicules avec trois, quatre ou cinq pattes pour le montage des roues. Toutefois, le diamètre de la disposition des plots est différent pour chaque modèle.

Le type de crampons des roues est généralement indiqué dans le manuel du propriétaire du véhicule ou gravé sur certaines roues.