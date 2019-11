Les voitures autonomes ne seront jamais possibles dans le centre-ville d’Amsterdam

Quiconque pense que la voiture autonome est l’avenir est dans l’erreur. Au moins en ce qui concerne le désordre chaotique dans les centres-villes comme Amsterdam. Celles-ci sont tellement encombrées et imprévisibles qu’il serait impossible aux véhicules autonomes d’anticiper les conditions de circulation. C’est ce que Carlo van de Weijer avait prédit lors de l’ouverture du symposium AI in Engineering.

Expérience aux États-Unis

Van de Weijer a travaillé pendant longtemps dans l’industrie automobile et a voulu répondre à la question de savoir pourquoi nous ne conduisions toujours pas à travers le pays avec des voitures autonomes. La raison en est qu’il est très difficile de faire fonctionner les véhicules automatisés comme des êtres humains. Van de Weijer a donné l’exemple d’une expérience américaine où une voiture robotique continuait de rouler sur la voie de droite alors qu’un camion très lent conduisait sur sa gauche. Un tailgater derrière la voiture autonome voulait passer mais n’y était pas parvenu.

Voici la face cachée des voitures autonomes :

Si la voiture autonome avait été conduite par un être humain, elle aurait peut-être été plus rapide et le tailgater aurait pu traverser la voie de gauche devant le camion. Cela est autorisé aux États-Unis. Mais parce que la voiture autonome a maintenu la vitesse maximale autorisée pour la voie de droite sur laquelle elle roulait, elle n’a pas fait cela. Ce n’est que lorsque le camion a accéléré et a dépassé la voiture autonome, ce qui signifiait que la voiture autonome devait légèrement ralentir, que l’autre voiture a pu passer sur l’autre voie.

Accident sur l’autoroute

Un autre cas d’échec d’une manœuvre a été le cas où une voiture autonome s’est écrasée sur l’autoroute. Le chauffeur a été tué. Selon l’enquête, cela s’explique par le fait que la ligne blanche de la chaussée était usée, ce qui a empêché les capteurs du pilote automatique de la voir.

Ces situations pourraient être évitées si les revêtements de la route sont entretenus de manière à ce que tous les véhicules autonomes puissent conduire en toute sécurité. Les lignes de voies de circulation usées ne sont généralement pas un problème pour les gens. Parce que les gens sont capables de déterminer où les lignes devraient être, comme les lignes continuent d’où elles viennent.