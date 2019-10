Les nouvelles fonctionnalités les plus ennuyeuses dans une voiture

Avez-vous déjà eu l’impression que votre voiture est plus intelligente que vous ? Les voitures modernes sont bourrées de systèmes destinés à assurer votre sécurité, à vous rappeler et à améliorer votre consommation de carburant. Ce sont très bien quand ils travaillent, mais peuvent être frustrants quand ils interviennent quand ils ne sont pas nécessaires.

L’époque la plus technologique des voitures était l’horloge numérique. Désormais, même les petites berlines sont remplies du genre de technologie que l’on attendait autrefois d’une berline de luxe. Les constructeurs s’empressent d’ajouter de plus en plus de moyens de connecter votre smartphone, tout en rendant les voitures plus intelligentes et plus performantes que jamais.

Pas de roue de secours pleine grandeur

Il n’y a jamais de moment propice à la crevaison, et il semble que la frustration s’aggrave si vous soulevez le plancher de la botte et qu’il y a un maigre économiseur d’espace ou juste une boîte de mastic pour pneus, surtout s’ils se trouvent dans un espace pouvant accueillir un roue de secours appropriée.

Voici les choses à éviter :

Malheureusement, même un économiseur d’espace est souvent banni de la liste des options et de nombreuses voitures ne sont pas accompagnées du choix d’une roue de secours appropriée. D’après notre sondage, les automobilistes réclament une roue pleine grandeur sous le plancher du coffre au cas où ils en auraient besoin.

Systèmes Stop-Start

Un grand nombre de nos répondants ont déclaré que l’une des premières choses qu’ils font quand on monte dans une voiture est de désactiver le système stop-start. Cela coupe le moteur lorsque vous vous arrêtez, à un feu de signalisation, par exemple, et le réenclenche lorsque vous appuyez sur l’embrayage ou sur l’accélérateur.

Certains ont dit qu’ils l’éteignaient pour éviter toute usure inutile du moteur (bien que ces systèmes n’aient jamais été prouvés de manière irréfutable pour endommager le moteur), mais beaucoup étaient plus ennuyés par des systèmes qui ne fonctionnaient pas comme ils le devraient. Ils peuvent vous amener à un arrêt assez soudain, alors que plusieurs personnes ont dit craindre que le moteur ne redémarre pas lorsque les feux deviennent verts.