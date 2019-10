Une nouvelle voiture électrique pourrait être fabriquée en Australie

Une voiture électrique originale conçue en Suède et au Royaume-Uni pourrait un jour être fabriquée en Australie. Commercialisé comme étant construit pour le monde, l’Uniti One sera d’abord vendu en Europe du Nord, mais ses fabricants envisagent de s’installer en Australie. L’Australie faisait partie des rares pays où la voiture pouvait être fabriquée sous un modèle de franchise.

Le monde de l’automobile a toujours utilisé des modèles de franchise sous la forme de concessions. Uniti est une entreprise sans marque. Le prix pour l’Uniti One à trois places a été annoncé, les prix au Royaume-Uni étant fixés aux environs de 18 000 euros.

Une voiture vendue en ligne

L’Uniti One ne sera pas vendu chez les concessionnaires traditionnels, mais utilisera plutôt un modèle de commande en ligne et des centres de services mobiles. Plutôt que de se fondre dans le parking, l’Uniti One se distingue par son style futuriste et par sa disposition innovante à trois places qui place le siège du conducteur au centre de la voiture.

Ci-dessous la présentation en anglais de cette voiture électrique :

Derrière le conducteur, il y a deux sièges pour adultes, chacun pouvant être rabattu pour créer un volume de bagages important de 760 litres. L’Uniti est alimenté par un moteur électrique de 50 kW entraînant les roues arrière et prétend avoir une autonome de 150 km. Une grande batterie peut doubler cette autonomie et augmenter considérablement le prix.

Une voiture très légère

La clé de son efficacité est son corps qui ne pèse que 600 kg, environ la moitié de celui d’une berline urbaine. Cela lui permet d’accélérer à 100 km/h en 9,9 secondes, ce qui devrait lui permettre de suivre le rythme du trafic urbain.

Les panneaux de carrosserie sont conçus pour être facilement enlevés afin de réparer les bosses ou les égratignures. Il n’y a pas de rétroviseur central, une caméra fournit une grande image sur l’un des trois écrans entourant le conducteur.