Boeing et Porsche s’associent pour développer une voiture électrique volante

Le géant américain de l’aviation et le constructeur allemand de voitures de sport a annoncé jeudi qu’ils s’associaient pour explorer le marché de la mobilité aérienne urbaine premium et l’extension du trafic urbain dans l’espace aérien, via un véhicule entièrement électrique à décollage et atterrissage verticaux.

En somme, ils veulent construire un véhicule électrique capable de voler. L’annonce n’incluait aucun détail sur le montant d l’argent ou d’autres ressources que les deux sociétés envisagent d’investir dans l’effort, ni sur une date cible ou une fourchette de prix.

Un partenariat assez intéressant

La société mère de Porsche, Volkswagen AG, est le plus grand constructeur automobile du monde. Il a annoncé une avancée majeure dans le développement des véhicules électriques, avec pour objectif de construire 22 millions de voitures électriques sous ses marques au cours des 10 prochaines années.

Ils vont combiner les forces des deux sociétés mondiales de premier plan pour répondre à un segment potentiel du marché clé de l’avenir. À plus long terme, cela pourrait signifier de passer à la troisième dimension du voyage. Cette association est une bonne chose pour l’avenir du transport et de l’automobile. En effet, de nombreux constructeurs s’associent avec des sociétés diverses pour lancer un projet innovant.

Boeing, un allié de choix

Le chiffre d’affaires de Boeing a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois en 2018, même si ses ventes devraient fortement chuter cette année en raison de l’échec de son biréacteur commercial le plus vendu, le 737 Max, après deux ans d’accidents mortels ayant entraîné la mort de 346 personnes.

Il a déjà montré un prototype de voiture volante à moteur électrique autonome au début de cette année. Porsche et Boeing conjuguent ingénierie de précision, style et innovation pour accélérer la mobilité aérienne urbaine dans le monde.