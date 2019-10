Comment réparer une longue fissure sur un pare-brise ?

Avez-vous déjà conduit sur une autoroute, en gardant vos affaires à vous, quand soudain une pierre volante s’est écrasée contre votre pare-brise ? Vous êtes heureux d’être en sécurité, mais vous devez maintenant agir rapidement pour empêcher la croissance de cette puce. Voici un aperçu des dangers des pare-brises fissurés et de la façon d’empêcher la propagation des fissures de pare-brise jusqu’à ce que vous puissiez faire appel à un professionnel.

Voici une vidéo relatant ces faits :

Appliquer une super glue

Avant de tenter de combler la fissure, nettoyez le pare-brise avec un nettoyant vitre et des essuie-tout. Ensuite, en tant que solution basse fidélité, appliquez du vernis à ongles transparent ou de la colle sur la puce. Laissez le vernis ou la colle sécher, puis placez un morceau de ruban adhésif transparent sur la zone pour empêcher la saleté de pénétrer jusqu’à ce que la puce soit réparée. Qui savait que vous pouviez réparer temporairement un pare-brise avec de tels objets du quotidien ?

Eviter les changements de température soudains

Le verre se dilate par temps chaud et se contracte par temps froid. Si vous dirigez un conduit de chauffage sur votre pare-brise ébréché par temps froid, la fissure risque de se propager rapidement. Vous n’aurez alors d’autre choix que de remplacer le pare-brise. Pour éviter cela, garez votre voiture à l’ombre lorsque cela est possible et évitez d’utiliser le dégivreur de vitres jusqu’à ce que la puce soit réparée. Besoin d’aide pour réguler votre température à l’intérieur ? Nous connaissons des professionnels qui peuvent aider.

Réparation ou remplacement de pare-brise

Avoir un jeton rock rempli est un service rapide, facile et abordable. Il est toujours préférable de réparer votre pare-brise si vous le pouvez. Cependant, si la fissure s’étend sur plus de trois pouces, une réparation peut ne pas être possible.