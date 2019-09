Tesla commence à observer l’utilisation des données Internet dans une voiture

Tesla n’a pas été tout à fait clair sur ce qui sera couvert gratuitement et sur le coût des données. Certains propriétaires de Tesla ont commencé à remarquer un nouveau graphique sur leurs écrans tactiles concernant l’utilisation des données, ce qui a alimenté la rumeur selon laquelle le constructeur basé à Silicon Valley facturera bientôt la connectivité Internet.

Electrek a tout d’abord rendu compte du graphique d’utilisation des données après qu’un propriétaire ait soumis une photo du nouveau texte. Il a indiqué une limite de 50 Go, mais on ignore encore ce qui compte pour l’utilisation. Roadshow a contacté Tesla pour en savoir plus sur la situation, mais la société n’a pas immédiatement répondu.

Un changement majeur

Comme le rapport l’indique, la connexion Internet est jusqu’à présent entièrement gratuite pour les propriétaires. Il y a cinq ans, le constructeur automobile a alors annoncé que la connexion durerait gratuitement pendant quatre ans, mais que le temps s’est écoulé depuis.

Ci-dessous une vidéo en anglais montrant l’offre Premium de Tesla :

Enfin, à l’été 2018, Tesla a publié deux offres : Standard et Premium. L’offre Standard est une option gratuite qui inclut la connexion Internet pour des éléments tels que les cartes et la navigation. Les mises à jour sans fils ne se produiront que sur un réseau Wifi, à moins qu’il s’agisse de mises à jour importantes liées à la sécurité.

Les options disponibles

La plupart des véhicules Tesla sont proposés avec l’option de connectivité Premium d’un an. C’est probablement ce que la plupart des propriétaires veulent, car cela comprend la musique en voiture, la diffusion de multimédia en continu et les cartes avec vue satellite. On ne sait pas combien cela va coûter par la suite.

Le rapport d’origine a indiqué que le compteur d’utilisation des données n’était pas non plus apparu pour les propriétaires n’ayant pas l’option de connectivité Premium. Peut-être que la société est en train de remanier toutes les fonctionnalités.