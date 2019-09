Comment choisir un nouveau SUV ?

Les SUV ou voiture utilitaires sport se déclinent en différents modèles. Ils se présentent en différentes tailles. En général, les SUV de taille moyenne proposent le meilleur équilibre entre puissance, consommation d’essence et espace intérieur. Quant aux petits modèles, ils sont beaucoup plus abordables et présentent une consommation relativement faible. Malheureusement, ces modèles ne sont pas très spacieux.

Les modèles plus grands offrent plus d’espace et de capacité de remorquage, mais ont une faible consommation d’essence, sont moins manœuvrables et ont un coût de possession global nettement plus élevé.

Pourquoi acheter un SUV ?

Les SUV attirent un large éventail de conducteurs. Ils offrent un espace de chargement polyvalent (bien que généralement pas autant que les mini-fourgonnettes), une position de conduite plus élevée que celle des voitures particulières, une capacité de remorquage variable et, dans les modèles à trois rangées de sièges, la capacité de transporter sept ou huit passagers.

Voici les meilleurs SUV :

Avec un système de traction intégrale ou à quatre roues motrices, ils offrent également une traction supplémentaire sur les terrains glissants et la capacité de s’attaquer à un terrain tout-terrain au moins modéré. Mais en raison de leur hauteur plus grande, les SUV en tant que classe ne sont pas aussi agiles que les voitures de tourisme et peuvent se renverser plus facilement lors de manœuvres de traitement d’urgence.

Est-ce que cela va aller hors route ou être utilisé pour des trajets routiers ?

La taille du véhicule utilitaire sport influe largement sur l’espace disponible pour les passagers et le coffre-fort dans votre véhicule. Si vous connaissez à peu près l’espace dont vous aurez besoin pour les déplacements habituels en ville ou en vacances, cela vous aidera à déterminer si un modèle de SUV spécifique sera suffisamment grand. La taille de votre famille est un bon point de départ car vous aurez probablement besoin d’un seul transport pour toute la famille, la plupart des jours.

La performance globale est un autre domaine qui peut vous aider à choisir entre les SUV de petite, moyenne et grande taille. Cette zone est délicate car la plupart des SUV proposent de formidables options de moteur et de transmission de nos jours. Néanmoins, les SUV pleine taille ont tendance à offrir des options plus puissantes telles que les moteurs V8, car ils ont plus de masse qu’ils doivent déplacer.