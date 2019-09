Comment réparer les égratignures sur une voiture ?

Le travail de peinture de votre voiture ne se limite pas à l’apparence. Son but est en réalité de protéger les panneaux métalliques de votre véhicule contre la corrosion et la rouille qui peuvent l’endommager rapidement. Si vous conduisez votre voiture dans des circonstances normales, il est inévitable que vous vous exposiez à des rayures ou à des éclats de peinture à un moment ou à un autre.

Cela peut être causé par un certain nombre de facteurs, notamment une porte dans un parking. Es taches de peinture, si elles ne sont pas réparées, peuvent non seulement donner à votre voiture un aspect usé et vieux, mais peuvent aussi rouiller celle-ci. Le meilleur moment pour traiter une égratignure de peinture est dès son apparition.

Déterminer le type de dommage

L’extérieur de votre véhicule est composé de quatre couches différentes : la couche transparente, la peinture, l’apprêt et la carrosserie en métal. Les égratignures pénétrant chaque couche vont apparaître de manière différente. Tout dépendra de la couleur de votre véhicule.

Voici quelques recommandations en vidéo :

Il est donc important de déterminer la profondeur d’une égratignure, car elle affectera à la fois la difficulté et le coût de la réparation. Si vous rencontrez des difficultés pour déterminer l’ampleur de la rayure, une bonne règle consiste à supposer qu’il est d’un niveau plus profond que vous ne le pensez.

Préparer la peinture pour la réparation

Différents équipements sont nécessaires pour réparer l’égratignure. Vous aurez en outre besoin d’un seau d’eau savonneuse, d’un chiffon propre, d’un papier abrasif et d’un dentifrice. Il faudra commencer à laver la zone touchée. Ensuite, vous devez la poncer, avant d’appliquer du dentifrice.

Pour les rayures qui occupent une plus grande surface, le mieux serait d’utiliser du papier abrasif. Enfin, vous n’aurez plus qu’à appliquer la peinture. Celle-ci doit correspondre à la couleur de l’ensemble de la voiture, car la nouvelle peinture appliquée pourrait se distinguer.