Les nouvelles voitures les plus abordables

Bien qu’il soit important d’obtenir un prix juste pour une nouvelle voiture, si vous voulez vraiment acheter la nouvelle voiture la moins chère, vous devez regarder au-delà du prix d’achat. Les chiffres de coût de revient sur 5 ans des concessionnaires combinent l’amortissement et les coûts de carburant, de financement et d’assurance pour vous aider à prendre une décision plus éclairée lors du choix d’une voiture neuve à un prix abordable.

La nouvelle Kia Soul

La Kia Soul 2019 est une petite voiture remplie de fonctionnalités qui attire autant les fans que les nuls. Offrant une bonne économie de carburant, le dernier cri en matière d’assistance audio haute technologie et d’assistance au conducteur, ainsi qu’une garantie standard incroyablement longue, la Soul représente une valeur incroyable.

Voici la présentation de ce véhicule :

Pour 2019, la Kia Soul est reportée avec des modifications de contenu mineures. Une radio à écran tactile de 5 pouces avec moniteur de vision arrière et activation vocale est désormais standard sur le modèle de base, tout comme les phares à allumage et extinction automatiques. Contrairement à de nombreux concurrents, les fonctions d’assistance au conducteur de la nouvelle Soul sont optionnelles et proposées uniquement sur une version, la version intermédiaire. Ceux qui recherchent un conducteur quotidien sportif pourraient être plus heureux avec une Mazda CX-3 ou une Toyota CH-R.

La Nissan Versa 2019

Vous aimez les transports personnels pratiques et peu coûteux. La Versa Note figure depuis plusieurs années sur la liste des 10 meilleures voitures de rentrée scolaire pour ces raisons précises. Par exemple, il atteint 39 mpg sur l’autoroute.

Après quelques ajouts vers la fin de l’année modèle 2018 (caméra de recul et écran tactile multimédia de 7 pouces), le seul ajustement de la Versa Note 2019 est l’inclusion de Nissan Connect pour les versions supérieures SV et SR, offrant des services à distance, Apple CarPlay, Intégration Android Auto smartphone et radio par satellite.