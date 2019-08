Bien choisir le capitonnage de sa voiture

Les sièges sont un aspect important bien que légèrement négligé de chaque véhicule. C’est la partie qui met les conducteurs et leurs passagers à l’aise, tout en les transportant dans tous les lieux qu’ils souhaitent visiter. Les moteurs de voiture remplissent la fonction de transport, mais ils ne vous apportent certainement pas le confort dont vous aurez besoin. Comme dans le cas des chaises et des canapés, le matériau recouvrant vos sièges s’use, ce qui signifie que vous devrez le changer.

Cependant, contrairement aux meubles, vous ne pouvez pas pousser un siège de voiture sur le côté d’une pièce; vous devez le réparer. Le capitonnage de siège d’auto vient dans beaucoup de variétés. Certains tissus sont synonymes de durabilité et de facilité de nettoyage, tandis que d’autres sont plus axés sur le style et le confort. Choisir le bon rembourrage peut faire une énorme différence en ce qui concerne le plaisir de conduire.

Opter pour le cuir

Il y a beaucoup à aimer sur les sièges d’auto en cuir. Tout d’abord, le cuir présente un aspect raffiné et durable. Le style peut fonctionner pour n’importe quel véhicule et durera plus longtemps que le tissu s’il est correctement entretenu. Le cuir a également une conception flexible qui lui permet d’être souple ou ferme selon le choix du propriétaire de la voiture.

Voici quelques conseils pour le choix du siège auto :

Même si le cuir coûte un peu plus cher que le rembourrage en tissu, le processus de nettoyage n’est pas aussi compliqué. Essuyez simplement le siège avec un produit de nettoyage pour sièges de voiture, passez l’aspirateur et attendez que le cuir sèche naturellement. Conditionneur pour cuir, une bonne idée si vous souhaitez protéger le tissu.

Le vinyle, une alternative intéressante

Lorsque nous pensons au vinyle, nous pensons «tourne-disques». Bien que ceux-ci ne sonnent pas vraiment à l’aise, le matériau que nous connaissons comme le vinyle peut être moulé et utilisé à différentes fins, y compris les sièges d’auto. Le vinyle est facile à nettoyer et durable (plus de dix ans).

Alors que le cuir a tendance à s’assouplir au fil des ans, le vinyle devient plus dur, ce qui peut rendre les choses un peu moins confortables. Une autre critique courante avec le vinyle est que le confort n’est pas optimal par temps chaud ou froid. Cela dit, un vinyle de qualité peut constituer une alternative abordable au cuir, car il se sent très similaire.