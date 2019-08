Comment réparer les rouilles de votre voiture sans soudure ?

Le contact entre l’eau et le métal nu entraîne la formation de rouille. Si vous n’agissez pas le plus tôt possible, la rouille consommera le métal. Ce n’est pas seulement disgracieux, mais cela va également compromettre l’intégrité structurelle. Dans la plupart des voitures, si les dégâts sont trop importants, vous devez remplacer la feuille endommagée.

Mais si le problème n’est pas aussi grave, vous pouvez toujours le réparer. Dans les prochaines lignes, on va aborder les étapes spécifiques permettant de réparer la rouille de votre voiture sans soudure. Cela peut sembler être un travail délicat réservé aux mécaniciens expérimentés, mais c’est en fait assez facile.

Enlever la rouille

La première chose à faire est d’enlever la rouille à la surface. Pour ce faire, il faudra utiliser un spray dissolvant adhésif. Vous devez ensuite l’appliquer généreusement sur la partie que vous devez traiter. Cela éliminera la saleté de cire ou les huiles sur la surface, en s’assurant que le métal sous la rouille ne sera pas contaminé.

Voici quelques conseils en vidéo :

Puis, prenez votre papier de verre et commencez à travailler sur la rouille. Utilisez un papier de verre 80 grains. Au cas où vous ne le sauriez pas, si le nombre de grains est plus petit, cela signifie qu’il sera plus agressif. Si vous souhaitez appliquer plus de pression, il serait conseillé d’utiliser un bloc de ponçage.

Remplir la zone

Une fois que vous avez fini de poncer, la prochaine étape consiste à ajouter un mastic. Mais avant cela, martelez la zone que vous avez poncée. Cela va aplatir la surface, le rendant facile à remplir. Cela va également rendre le panneau plus résistant.

Appliquez un reformeur de rouille pour traiter toute rouille que vous n’auriez peut-être pas retirée du ponçage. Il fournit une liaison chimique qui permettra de peindre la surface. Il suffit ensuite d’appliquer une sous-couche.