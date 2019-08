Choisir des roues personnalisées, c’est bien plus que de beaux looks

Mettre des roues personnalisées sur votre véhicule peut pimenter votre conduite et ramener un peu de l’excitation de cette nouvelle voiture. Les nouvelles roues peuvent également améliorer les performances de conduite. Mais le choix des pneus et des roues pour les automobiles d’aujourd’hui est beaucoup plus complexe qu’auparavant, compte tenu de la technologie intelligente intégrée aux véhicules modernes et de la grande variété de types de pneus actuellement disponibles.

Avant d’acheter, il est bon de connaître les compromis liés au changement de roue et de taille de pneu. Vos choix peuvent affecter la manipulation. Dans certains véhicules, la traction en toutes saisons pourrait être sacrifiée, dans d’autres, cela pourrait l’améliorer. Vous obtiendrez probablement plus de réactivité et votre conduite sera plus sensible aux conditions de la route

Avoir des connaissances de base

Il est également utile d’avoir une connaissance de base de l’équipement, ce qui signifie que les tailles de roue-pneu peuvent être correctement montées sur votre véhicule. Sans le savoir, vous risquez une configuration qui pourrait affecter le dégagement du véhicule, causer des problèmes de vibration et altérer la qualité de votre conduite.

Voici quelques conseils sur le choix des jantes :

Un mauvais emballage peut provoquer un contact avec les ailes, les ailes intérieures, les jambes de force, les amortisseurs, les biellettes de direction, les étriers de frein et d’autres pièces de suspension.

Connaître sa monture

Tout véhicule aura une gamme de diamètres de roues / pneus de plusieurs pouces qui s’ajusteront correctement. Cela vous donne une certaine souplesse lorsque vous souhaitez adapter la taille de la roue à l’apparence et aux performances.

Les roues sont mesurées en pouces, en diamètre et en largeur. Le diamètre de la roue est la largeur de la roue au centre en pouces. La largeur de la jante est la mesure entre le logement du talon et celui du talon (largeur de la roue). Par exemple, voici un graphique montrant la taille d’une roue de 17 x 8,5.