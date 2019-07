Comment prolonger la durée de vie de la batterie de voiture électrique ?

La partie la plus importante d’un véhicule électrique est la batterie. Depuis que les voitures électriques ont fait leur apparition sur le marché, les gens s’inquiétaient de la durée de vie de la batterie. De nos jours, la plupart des batteries de véhicules modernes ont une longue durée de vie.

Lorsque la batterie est chargée et déchargée au fil du temps, elle subit un phénomène appelé dégradation de la batterie. Il existe des changements subtils au niveau moléculaire qui affectent la capacité de la batterie à supporter la charge. Ces changements sont irréversibles et entraînent une perte de portée progressive.

Le mieux serait d’éviter de charger par temps chaud

Tout d’abord, essayez d’éviter de recharger votre véhicule électrique par temps très chaud ou lorsque les batteries sont très chaudes. En été, en particulier, par ces chaudes journées d’autoroute, vous devez laisser votre voiture refroidir avant de la charger.

Voici les essentiels à savoir sur les voitures électriques :

Si possible, chargez votre voiture électrique à l’heure la plus fraîche du jour ou de la nuit. Certains véhicules ont une minuterie de charge pour s’assurer que la charge s’arrête toute la nuit lorsque les températures sont les plus basses. Si vous avez cette option, utilisez-la.

Les effets de la recharge rapide

La charge rapide peut endommager les pellicules ou les cristaux qui se forment. Une charge rapide et fréquente raccourcira la durée de vie de votre batterie. La charge elle-même est probablement moins un problème que la chaleur produite, car forcer beaucoup de courant dans les batteries les fait chauffer très rapidement.

Et à mesure qu’elles se réchauffent, la dégradation s’accélère, affectant ainsi la durée de vie de la batterie. Il ne vous reste plus que deux solutions : gardez votre voiture au frais et utilisez la charge rapidement uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin.