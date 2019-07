Test pneus été 2019 : quels sont les meilleurs ?

S’il y a une période de l’année qui fait l’unanimité dans le cœur des automobilistes, c’est bien l’été avec le soleil. C’est le moment d’aller en vacances à bord de votre voiture. Afin de passer de merveilleux moments en route, il vous faut vous assurer de la qualité de vos pneus. Pour 2019, quel choix faire pour les pneus d’été ?

Pourquoi choisir de bons pneus ?

L’intérêt des tests effectués sur les pneus est de pouvoir aider les automobilistes dans le choix des pneus. Pour la plupart, ils sont des profanes et grâce au TCS (Touring Club Suisse), les automobilistes parviennent à se faire une idée de la performance des gommes et leur degré d’usure sur les routes. Le choix d’un pneu d’été ne doit donc plus se faire uniquement sur le facteur prix. Pour cette année, une trentaine de pneus répartis en deux catégories ont été évalués. La première catégorie prend en compte les pneus de la dimension 215/65 R16C 109T destinés aux véhicules particuliers et la seconde, les pneus de la dimension 185/65 R15 88H pour les véhicules utilitaires. Les critères de notation des véhicules particuliers sont différents des autres. Ceci parce que ces types de voitures parcourent de grandes distance et portent de lourdes charges.

Les meilleurs pneus d’été recommandés

Suite aux nombreux tests effectués par TCS aussi bien sur les chaussées sèches que celles mouillées, une classification a permis d’identifier les pneus qui feraient de bons pneus d’été compte tenu de leur degré d’usure, de freinage et de consommation de carburant.

APOLLO Altrust a obtenu la meilleure note après son test sur les sols secs et mouillés parce qu’il consomme peu de carburant. Mais son degré d’usure est moins concluant. Par contre GOODYEAR EfficientGrip Cargo a reçu 100 % pour le test d’usure, mais il n’est pas recommandé sur les routes humides. Quant à PIRELLI Carrier, il présente de bonnes performances en termes d’usure, mais rassure moins sur les sols secs et mouillés. Le pneu allemand CONTINENTAL Conti Van Contact 200 durera dans le temps et offre également une bonne prestation en temps de pluie.

Même s’ils offrent des performances appréciables quant à l’usure, les pneus MAXXIS Vansmart MCV3+ et KUMHO Portran KC53 vous sont recommandés avec réserve.

Notez donc que pour la catégorie des véhicules particuliers, la marque Apollo est recommandée pour les routes sèches. Pour les routes mouillées, Apollo et Continental feront de bons compagnons. Ce test a également montré que les marques Kumho, Nexen, Goodyear, Maxxis, Falken, Michelin, Fulda et Sava seraient successivement bonnes pour le confort sonore, la consommation et l’usure. Si vous êtes propriétaire de ce type de véhicule, vous savez quel choix faire pour vos pneus d’été. Consultez cet article sur l’avenir du pneu.

Par contre si vous disposez d’un véhicule ayant des pneus de dimension 185/65 R15 88H, les marques BRIDGESTONE Turanza T005 et VREDESTEIN Sportrac 5 sont fortement recommandées. Ces dernières offrent de très belles performances sur terrain sec et mouillé. Ils présentent une bonne usure et une durée de vie excellente. Dans la même catégorie, la marque MICHELIN Crossclimate + présente une longévité remarquable et une bonne capacité de freinage grâce à ses pneus d’été sur les routes mouillées. S’il a un aspect où il performe moins, c’est le freinage qui ne présente pas une bonne performance sur un terrain sec. Son confort sonore est également moins apprécié. C’est le cas aussi de GOODYEAR Efficient Grip mais en termes d’usure et de consommation, il demeure performant sur les chaussées sèches. FIRESTONE Roadhawk est très appréciée sur les routes sèches et sera un bon pneu d’été mais il dispose d’une gomme moins bonne pour un terrain mouillé.

Il ressort de ces différents comparatifs que le meilleur pneu pour cet été dépendra du goût de chacun puisque globalement les marques se valent.