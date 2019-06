Le pneu moto, valeur essentielle pour la sécurité du motard !

Pour assurer la sécurité du motard rouler en casque ne suffit pas. Il est essentiel d’avoir de bons pneus à l’instar de ceux proposés par Eurotyre. Le pneu moto joue en effet un rôle capitale dans la sécurité du conducteur d’un deux roues, raison pour laquelle une attention particulière doit lui être accordée.

Le pneu moto, garant de l’équilibre et de l’adhérence de l’engin

Le pneu moto est l’élément sur lequel repose tout l’équilibre d’une moto. C’est grâce à la présence des deux roues qu’il est possible de conduire cet engin et de prendre des virages. Bien que dans le cas d’une moto l’épaisseur des pneus soit de quelques centimètres, ils sont fabriqués avec soin afin d’assurer non seulement le confort du conducteur, mais aussi sa sécurité.

Les pneus de moto ont à cet effet une bonne adhérence au sol, ce qui permet de réduire le risque d’accidents. L’adhérence des pneus permet de rouler sur différents types de sol et offre la même stabilité à l’engin durant toute l’année.

La réparation du pneu moto

La pression d’un pneu moto doit en principe être contrôlée tous les 15 jours pour éviter toute défaillance. Cependant, un bon entretien et un usage aussi convenable soit-il ne vous met pas à l’abri d’une crevaison. Un pneu crevé n’offrant plus les mêmes garanties de sécurité, il est important de bien le réparer avant de faire de nouveau usage de son engin.

En effet, quand la réparation est faite de manière convenable on peut encore utiliser le pneu pendant un certain temps sans risque. Pour ce faire il n’est pas forcément besoin de recourir aux services d’un professionnel. Si toutefois vous n’êtes pas certain de vous y prendre comme il se doit il est préférable de faire appel à un garagiste.

Le remplacement du pneu moto

Si la crevaison est grosse et a endommagé sérieusement le flanc du pneu moto ou la bande de roulement la solution est de changer le pneu. Le remplacement de pneumatique a cet avantage d’être une solution plus sécurisée et durable. Il existe d’autres circonstances dans lesquels le remplacement est incontournable. Ce sera le cas si le pneu subit une déformation, s’il a dépassé la limite légale d’usure ou simplement en cas de vieillissement.

Il n’est pas nécessaire de changer les deux à la fois si un seul pneu présente des défaillances. Il faut toutefois veiller à ce que le pneu qui viendra en remplacement ait les mêmes caractéristiques que celui à changer. Mais si vous souhaitez changer de marque, il est conseillé de remplacer les deux roues. Avec le bon matériel et quelques connaissances en mécanique il est possible de le faire soi-même. Vous trouverez des conseils pour y parvenir sur cette page.

Le pneu moto est essentiel dans la sécurité du motard. Il est donc important de s’assurer de manière assez régulière de leur bon état, et au besoin de les réparer ou de les changer quand cela devient indispensable. Le plaisir de la conduite n’en sera par ailleurs que meilleur.