Comment obtenir le meilleur prix lors de l’achat d’une voiture ?

Les ventes de voitures sont en baisse, le nombre de véhicules construits est en régression et les concessionnaires s’inquiètent du fait que les anciens stocks restent dans leur entrepôt. Les recherches ont montré que le meilleur moment pour acheter une nouvelle voiture n’est pas toujours facile à déterminer.

Pourquoi est-ce le bon moment pour acheter une nouvelle voiture ?

L’année dernière, les ventes de voiture ont enregistré la plus forte baisse annuelle depuis la crise financière. Le nombre total de ventes était inférieur dans les années qui ont suivi la crise financière, mais les choses semblaient bien meilleures pour le secteur plus récemment. Par ailleurs, au cours des deux dernières années, les acheteurs ont été plus prudents et ils le sont restés cette année.

Voici les erreurs à ne pas commettre :

Tout cela signifie que les concessionnaires souhaitent changer une partie de leurs stocks et que les fabricants leur donnent la marge de manœuvre nécessaire. Pour les clients, cela signifie potentiellement des rabais plus importants. La grande majorité des voitures neuves sont vendues grâce à des contrats de financement. Si les constructeurs ne marchandent pas efficacement, ils risquent de payer plus.

Quels types de véhicules présentent les meilleures offres ?

Les clients trouveront peut-être que les voitures les moins populaires bénéficient des rabais les plus importants, car par les plus courantes peuvent être vendues rapidement, même dans un climat financier difficile. La période de l’année peut aussi avoir un effet important sur le moment où un véhicule est populaire et les concessionnaires sont donc moins enclins à réduire leurs prix.

Par exemple, les berlines sont naturellement plus souhaitables en été et les 4×4 en hiver. Aussi, il peut être judicieux de les acheter hors saison pour obtenir un bon prix. Il y a souvent de meilleures offres à la fin de chaque trimestre, les concessionnaires essayant d’atteindre leurs objectifs et les jours de semaine plus calmes.