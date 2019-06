Argo AI permet aux chercheurs d’accéder gratuitement à ses cartes en haute définition

Argo AI donne un accès gratuit à ses cartes haute définition et ses données aux chercheurs soigneusement sélectionnés. L’objectif, indique Ford, est d’offrir aux scientifiques la possibilité d’analyser l’impact des cartes HD sur les prévisions et la perception, telles que l’identification et le suivi des objets sur la route, et la prédiction des endroits où ces objets se déplaceront en quelques secondes.

En somme, l’objectif d’Argo AI est d’encourager les recherches dans le domaine des véhicules autonomes. L’objectif est de proposer des voitures parfaitement autonomes et sécurisées. Argo AI permet donc un accès gratuit à ces données et à sa technologie de cartes HD.

Aider les chercheurs à avancer dans leur recherche

Ceci est un ensemble de données organisé. Il s’agit d’un lot suffisamment important pour donner aux chercheurs un moyen de modéliser leur projet. Il propose une sélection de données. Deux cartes HD permettent d’obtenir des informations sur les axes des voies, la hauteur du sol et l’évolution du trafic.

Voici les essais en anglais réalisés par cette entreprise :

Cette technologie propose également un ensemble de données de prévision de mouvement avec annotation de suivi 3D pour 113 scènes et plus de 300 000 trajectoires de véhicules, notamment des virages à gauche et des changements de voie non sécurisés.

Le partage des données

Argo AI n’est pas la première entreprise spécialisée dans les voitures autonomes à ouvrir ses sources de données ou d’autres outils. Toutefois, selon la société, il s’agit d’un ensemble de données unique. En effet, il comprend des cartes HD, qui sont considérées comme l’un des éléments essentiels des voitures autonomes.

Le cerveau de la voiture est l’un des composants que les constructeurs cherchent à améliorer dans les véhicules autonomes. Par ailleurs, les cartes sont également des outils indispensables pour fournir des informations aidant ces véhicules, qu’ils circulent dans un entrepôt ou sur des routes publiques, à trouver l’itinéraire le plus sûr et le plus efficace possible.