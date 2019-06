Pourquoi votre voiture tremble-t-elle ?

Si vous remarquez que votre voiture vibre ou tremble, vous vous demandez peut-être quelle est l’origine du problème. C’est peut-être une route cahoteuse qui nécessite un entretien ou un problème sous-jacent dans votre véhicule. Il y a de nombreuses causes aux vibrations des voitures et dans les prochaines lignes, vous allez comprendre pourquoi votre voiture tremble.

Les pneus usés peuvent être la cause

Après avoir roulé pendant un certain temps avec les mêmes pneus, la bande de roulement peut commencer à s’user. Les pneus usés sont l’une des principales causes de vibration du véhicule et constituent souvent le problème le plus facile à résoudre. De plus, une faible pression dans vos pneus ou une usure inégale des pneus peut aggraver la situation.

Qu’en est-il de l’essieu courbé ?

L’essieu de votre véhicule peut se plier lors d’incidents mineurs, comme un accrochage d’aile, un choc sur la route ou la conduite au-dessus d’un nid-de-poule. Si les vibrations semblent s’intensifier lorsque vous accélérez, la cause est probablement due aux dommages au niveau de l’essieu.

Voici ces causes en vidéo :

Il peut aussi s’agir de problèmes de moteur

Le compartiment moteur de votre véhicule peut trembler et faire vibrer votre voiture sur la route. Si votre moteur ne reçoit pas la quantité suffisante d’air, de courant ou de carburant, le compartiment peut commencer à vibrer et souvent votre véhicule va se mettre à trembler lorsque vous accélérez ou dans certaines plages de vitesses.

Les freins usés figurent parmi les causes de vibration

Si votre voiture semble vibrer chaque fois que vous appuyez sur la pédale de frein, le problème sous-jacent du rotor de frein peut être la cause du tremblement. Le mieux serait de prendre rendez-vous avec un mécanicien pour régler au plus vite le problème. Le spécialiste pourra alors vérifier le rotor de frein. Ceci constitue une étape cruciale pour éviter les accidents si le souci est grave.