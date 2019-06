Test de la Porsche 911 Carrera S 2019

Depuis 56 ans, Porsche développe avec minutie le 911, peut-être la voiture de sport la plus emblématique du monde. Même s’il existe depuis plus d’un demi-siècle, la recette est restée pratiquement inchangée : moteur six cylindres à l’arrière, place pour quatre personnes au centre et coffre à l’avant pour un peu de bagages.

Une chose a bien changé, le prix. Le 911 le moins cher aujourd’hui vous coûtera plus de 90 000 euros. Et si vous vous familiarisez excessivement avec la liste des options, ce prix peut se transformer en trois chiffres sans effort. Le contrôle dynamique du châssis de Porsche vous coûtera aux environs de 2 000 euros supplémentaires, les sièges sport adaptatifs, 2 000 euros et les phares LED Matrix vous coûteront 2 000 euros en plus.

Une véritable voiture de sport

En vérité, la plupart de ces options ne sont rien d’autre que des ornements de haute technologie, le 911 reste une véritable voiture de sport et l’un des modèles les plus attrayants et les plus en vue actuellement.

Ci-dessous la présentation de ce véhicule :

Cela commence par la cabine, qui offre un intérieur très luxueux, technologiquement avancée et accrocheuse par rapport aux autres véhicules. McLaren, Lamborghini et Ferrari pourrait apprendre une chose ou deux de Porsche ici.

La technologie intègre ce nouveau modèle

Le point central est l’affichage haute définition intégré au tableau de bord. Il contrôle toutes les fonctions de la voiture et est aussi lisse que le service du Ritz. Le compteur de vitesse analogique de la marque Porsche, niché derrière le volant, est désormais dissimulé derrière d’autres affichages numériques.

C’est une belle fusion d’ancien et de nouveau. Caché derrière le conducteur et suspendu au-dessus des roues arrière se trouve le moteur six cylindres turbocompressé de 3,0 litres développant une puissance de 444 chevaux. Ce n’est pas le moteur le plus puissant, mais combiné à la nouvelle boîte de vitesse à double embrayage à huit vitesses, le 911 peut rouler très vite.