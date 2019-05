Puissance et subtilité : Hyundai i30 Fastback N

Lorsque vous pensez à des berlines à hayon agressives, engageantes et élégantes, on vous pardonnerait de ne pas avoir Hyundai sur le bout de votre langue. Cependant, alors que la marque sud-coréenne est plus habituée à développer des SUV familiaux fiables, elle s’est récemment tournée vers le marché des véhicules puissants.

La gamme Hot Hatch

C’est un segment jonché de voitures très compétitives, alors pour s’assurer de ne pas développer uniquement un autre véhicule impressionnant, Hyundai a recruté un homme connaissant bien la performance. Il s’appelle Albert Biermann et, avant de rejoindre le constructeur, il a passé près de deux décennies à développer des véhicules pour la division M de BMW. Son CV déborde d’histoires de réussite telles que la Série M1 Coupé et la BMW E30 M3.

Voici les essais avec ce nouveau modèle en anglais :

Le Hyundai i30 N a été la première voiture à sortir de la nouvelle gamme N mais, pour donner à la société un avantage concurrentiel, un deuxième modèle a également été mis au point, le Hyundai i30 Fastback N. il s’agit d’une voiture avec une performance remarquable. Avec son design, vous pourrez parfaitement constater toute la qualité de fabrication de la marque.

Un équilibre entre puissance et subtilité

Tout d’abord, alliant l’aspect pratique à l’esthétique d’une berline, l’i30 Fastback N est une voiture remarquable. Il allie parfaitement puissance et subtilité, avec es alliages de 19 pouces intégrés dans les arches gonflées et des détails rouges accentuant ses lignes musclées.

Montez à l’intérieur et c’est une affaire un peu plus modeste, mais des sièges moulants et un volant trapu vous permettent de savoir que vous n’êtes pas au volant de votre Hyundai moyenne. En appuyant sur le bouton de démarrage, le moteur 2,0 litres prend vie. Il est doté d’un moteur d’une puissance de 272 chevaux. D’ailleurs, il s’agit d’un véhicule très puissant.