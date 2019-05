Les nouvelles voitures britanniques les plus attendues en 2019

Le Royaume-Uni est peut-être une île relativement petite, mais son industrie automobile est tout sauf petite. En 2017, près de 1,7 million de voitures ont été construites dans ce pays et plus de 2,5 millions ont été vendues. Cette industrie emploie près de 850 000 personnes et génère plus de 82 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an.

Donc, sur un marché aussi dynamique et concurrentiel, quelles sont les nouvelles voitures les plus excitantes qui arriveront cette année ? On va tâcher de répondre à cette question dans les prochaines lignes.

Jaguar XE, un véhicule hors du commun

La BMW Série 3, rivale de Jaguar, a été métamorphosée en 2018 en se concentrant exclusivement sur le raffinement du style de la berline. L’avant comporte désormais des phares LED plus minces et plus tranchants, tandis que le pare-chocs avant a été remodelé pour donner un aspect plus ciselé.

Voici les essais avec ce nouveau véhicule :

Jaguar a également remplacé le tableau de bord du XE sortant par une nouvelle double portion d’écrans tactiles et une console centrale redessinée. Il est en vente maintenant à partir de 34 000 euros.

Aston Martin DBX, une marque emblématique

Aston Martin est peut-être synonyme d’élégance, mais l’une des voitures les plus importantes de l’histoire de la marque qui sera lancée sur la chaîne de production cette année sera très différente. Le DBX est le premier SUV du constructeur britannique et aide énormément la société à assurer sa rentabilité future, ce qui leur permettra de continuer à développer les voitures de sport pour lesquelles elle est connue.

Le DBX sera initialement alimenté par un moteur V8 bi-turbo de 4,0 litres et sera en concurrence avec la Bentley Bentayga. Ultérieurement, une version hybride plug-in du DBX sera également développée par le constructeur au cours de cette année.