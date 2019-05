D’ici 2040, plus de la moitié des voitures neuves seront électriques

Les voitures électriques ne représentent qu’une infime fraction des voitures vendues dans le monde, mais cela pourrait changer rapidement. Selon un rapport récent, d’ici 2040, les véhicules électriques pourraient représenter 57 % de toutes les ventes de voitures dans le monde.

Cela représente une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à la prévision 2040 du BNEF de l’année dernière. Selon BNEF, les véhicules électriques représenteront un pourcentage similaire des ventes de véhicules utilitaires légers en Chine, en Europe et aux États-Unis. Les analystes voient une réelle possibilité que les ventes mondiales de voitures traditionnelles aient déjà dépassé leur sommet.

Des véhicules de plus en plus abordables

Ce changement sera motivé par de nouvelles baisses des prix des batteries, qui diminuent déjà rapidement. Depuis 2010, les coûts de batterie par kilowatt-heure ont baissé de 85 %, grâce aux améliorations apportées à la fabrication et aux économies d’échelle accrues avec la construction de nouvelles usines de batteries.

Voici une vidéo en anglais expliquant comment les voitures électriques vont révolutionner la société :

Compte tenu de ces tendances, les voitures électriques devraient être moins chères que les voitures traditionnelles à essence d’ici le milieu des années 2020. Les voitures électriques coûtent moins cher à posséder et à conduire, car l’électricité est beaucoup plus abordable que l’essence ou le carburant diesel.

Des véhicules présentant de nombreux avantages

Le nombre considérable de voitures sur les routes continuera à augmenter, limitant toutefois l’impact de l’augmentation des ventes de véhicules électriques sur les émissions de gaz à effet de serre.

Les émissions vont commencer à diminuer fortement dans les années qui précèdent 2040. Les services de covoiturage partageront les véhicules électriques plus rapidement que les propriétaires privés. Les propriétaires de parcs de véhicules sont généralement plus conscients des coûts de maintenance et de ravitaillement que les particuliers. Il y a maintenant plus d’un milliard d’utilisateurs de services de mobilité partagés. Ces services vont continuer de croître.