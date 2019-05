Faire face aux défis de l’innovation automobile

Une grande partie des nouvelles qui sortent de l’industrie automobile ces jours-ci concerne une nouvelle vague de collaboration. Honda, qui dans le passé privilégiait généralement la technologie propriétaire et l’ingénierie interne, a accepté de s’associer à l’unité Cruise Automation de General Motors pour le développement de véhicules autonomes.

Les deux constructeurs travaillent déjà ensemble sur des batteries de pointe pour voitures électriques. Ford et Volkswagen, qui avaient déjà chacun affecté des milliards de dollars à des efforts de conception en solo pour véhicules électriques, discutent d’un accord conjoint visant à partager les coûts. BMW ?, Daimler et Volkswagen seraient également en pourparlers en vue de partager les efforts de R & D pour les voitures autonomes.

Des coûts considérables

Les propres données financières du secteur fournissent un indicateur persistant. Même si les ventes mondiales d’automobiles ont augmenté en moyenne de 5 % par an entre 2010 et 2017, et qu’en 2018, elles ont encore augmenté de 2 % pour atteindre environ 79 millions de véhicules, la rentabilité des constructeurs a été inférieure à celle des autres industries.

Ces niveaux de rentabilité décevants reflètent en grande partie le coût d’investissement technologiques énormes, complexes et risqués, dont la récupération peut prendre des décennies, voire jamais.

Les scénarios futurs

Les équipementiers et les fournisseurs de l’industrie automobile affirment généralement que le passage aux véhicules électriques et autonomes représente une énorme source de revenus, au même titre que les flux de trésorerie auxiliaires possibles issus de la mobilité partagée.

La plupart des projets concernant les véhicules électriques impliquent des voitures plus petites et légères. De nombreux véhicules électriques sont destinés à être des achats de flotte à faible marge réalisés par des entités commerciales. Des incertitudes subsistent donc dans le secteur. Malgré cela, il est possible d’examiner de près l’évolution de l’industrie automobile au cours des dix prochaines années.