Anniversaire d’Opel : découvrez la Corsa Design 120 ans édition spéciale

Chez Opel Marseille aussi la marque fête ses 120 ans ! Et quoi de mieux pour un anniversaire que de mettre un de ses modèles phares sous le feu des projecteurs ? En l’occurrence la Corsa. La petite citadine fait partie des meilleurs succès de la marque allemande. Plus de 13,5 millions de véhicules ont été vendus depuis son lancement en 1982 ! De quoi en faire un symbole de la marque. C’est pourquoi Opel a décidé d’en faire une édition spéciale.

Corsa Design 120 ans : une édition spéciale de l’Opel Corsa à découvrir à Marseille

Sortie en début d’année 2019, l’édition spéciale porte un nom facile à retenir : Corsa Design 120 ans. On l’identifie d’un simple coup d’œil grâce à ses plaques de seuils de portes qui portent la mention « 120 ans ». Côté confort on la reconnaît à sa sellerie en tissu conçue pour l’occasion et à son tapis de sol en velours.

On retiendra parmi ses équipements : un régulateur de vitesse, des radars de stationnement, l’allumage automatique des phares, des jantes de 16 pouces. N’hésitez pas à venir la voir et à l’essayer chez votre concessionnaire auto dans les environs de Marseille. Mais attention : elle risque de vous faire envie !

Une sixième génération d’Opel Corsa bientôt sur le marché

Cette édition spéciale voit le jour à quelque mois de la sortie la sixième génération de l’Opel Corsa. Les premières informations laissent savoir qu’elle sera équipée en option d’un éclairage high-tech entièrement à LED : l’éclairage matriciel IntelliLux LED® adaptatif.

Son principe : ses phares adaptent automatiquement et de façon continue le faisceau lumineux à la situation de conduite et à l’environnement. C’est une bonne nouvelle de voir un tel éclairage adaptatif et sans éblouissement, autrefois réservé aux véhicules de luxe, être proposé à une catégorie plus populaire comme l’Opel Corsa.

Bientôt une version électrique de l’Opel Corsa

L’année 2019 verra aussi le lancement de la Corsa 100 % électrique. Le constructeur promet un prix compétitif, afin d’en faire une voiture électrique populaire, à l’image de ce qu’est déjà l’Opel Corsa. Car le succès populaire de l’Opel Corsa ne date pas d’hier. En 2014, par exemple, elle représentait un quart des ventes de la marque en Europe. Sur le marché français elle représentait même 40 % des ventes de la marque à l’éclair.

L’Opel Corsa est une valeur sûre, à essayer sans attendre chez votre concessionnaire auto, dans les environs de Marseille comme ailleurs !