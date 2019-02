Les plus belles voitures des grands classiques au cinéma

Que vous soyez un grand fan d’automobile ou non, les belles voitures se remarquent facilement dans les films au cinéma, parfois même plus que la performance des acteurs ! Des grands classiques aux sagas modernes, retour sur les plus belles voitures à l’écran.

La Dodge Charger R/T, à chacun son pilote

C’est tout simplement LA voiture de Dominique Toretto, le héros de la saga Fast and Furious. Avec sa coupe sport et sa carrosserie luisante, elle attire l’œil de tous les amateurs de vitesse, mais aussi des passionnés. Il faut le dire, la saga nous a habitués à de nombreuses voitures mythiques, certaines ayant terminé sous d’autres roues… Vivement le neuvième opus pour y découvrir de nouveaux modèles.

La Ford Gran Torino, un incontournable

Faisant l’objet d’un film éponyme produit par Clint Eastwood, la Gran Torino est un modèle sacré pour beaucoup d’amateurs d’autos, notamment sa version sportive. Sortie en 1972, il n’en existe que quelques exemplaires à travers le monde.

La Chrevolet Camaro, elle est plus que ce que vous croyez



Cette voiture vous dit quelque chose ? C’est normal, c’est parce que son deuxième nom est Bumblebee. Le modèle de 2009 a particulièrement été apprécié au cours de la saga Transformers et est devenu célèbre.

L’Aston Martin DB5, la classe à l’ancienne

Conduite par Sean Connery en 1964, pour le film Goldfinger, ce modèle d’Aston Martin est tout simplement magnifique. Cela change un peu du modèle contemporain d’Aston Martin DBS que l’on aperçoit dans Casino Royale. Difficile de l’imaginer ailleurs que le parking d’un casino Belgique ou France, tant elle est luxueuse. Mais James Bond ne sort jamais sans beaux accessoires, n’est-ce pas ?

La DeLoran, passé ou futur ?

Rendue célèbre pour son apparition dans Retour vers le futur, cette voiture futuriste est tout simplement emblématique de beauté. Capable de voyager dans le temps à l’écran, elle n’est pas donnée à tout le monde…

La superbe Ferrari 308 GTB, à qui le tour ?

Aperçue, ou plutôt contemplée, dans la série Magnum, la Ferrari 308 GTB compte parmi les voitures au monde les plus cultes du cinéma. À l’époque, elle fascinait déjà pour son originalité et sa coupe unique.

La Coccinelle à Monte-Carlo, un grand classique

Ce n’est peut-être pas la plus belle de toutes, mais c’est l’une des plus connues du cinéma international ! Qui ne connaît pas Choupette, l’adorable voiture de Jim Douglas, à qui il n’arrive que des malheurs ? Vu dans 5 films, on en redemande même 20 ans après. Signée Volkswagen, elle doit clairement faire partie de ce classement.

Le Combi Volkswagen T2, une inspiration

On reste chez Volkswagen grâce à ce mini-van vu dans le film Little Miss Sunshine. Si ce dernier nous a tous fait pleurer, le véhicule jaune et beige (que l’on rate difficilement), central dans le film, a bien attiré notre attention. À noter : suite à la diffusion du film, la firme a été à court de pièces pour fabriquer de nouveaux modèles, c’est dire l’engouement autour de ce beau véhicule.

Alors, et vous, quelle est votre voiture préférée à l’écran ?