Amazon investit dans le développement d’une voiture autonome

Aurora Innovation, la start-up dirigée par l’ancien responsable de la division des voitures autonomes de Google, vient de collecter un demi-milliard de dollars d’investisseurs de renom, dont Amazon. C’est le dernier signe que le géant de la vente au détail en ligne s’immisce dans le monde des véhicules autonomes.

À la fin du mois dernier, CNBC a découvert qu’un camion autonome transportait des cargaisons d’Amazon lors de certains de ses essais. Une semaine auparavant, Amazon avait annoncé avoir mis au point un petit robot de livraison autonome appelé Scout. Un porte-parole d’Amazon a déclaré qu’ils innovent en permanence et travaillent avec des entreprises innovantes pour améliorer l’expérience client et la sécurité de leur équipe. Ils pensent que le succès de la conduite autonome engendrera des routes plus sûres et un meilleur environnement de travail pour les conducteurs sur des parcours long-courriers, a-t-il ajouté.

Un domaine sur lequel Amazon travaille depuis des années

Amazon a également critiqué différents secteurs de l’industrie automobile. Il a publié un rapport sur Alexa et a intégré l’assistant vocal dans un certain nombre de voitures. La société a aussi annoncé l’année dernière un service permettant aux clients d’accepter des livraisons dans le coffre de leur voiture.

Voici les détails de cette affaire en anglais :

Les ambitions d’autonomie d’Amazon ne sont pas exactement nouvelles. L’entreprise a travaillé depuis des années sur des drones. Et selon des rumeurs, la société travaillerait sur un robot domestique. Mais l’investissement dans Aurora constitue le premier lien officiel entre l’entreprise et les voitures autonomes.

Une aide majeure pour Aurora

Aucune des deux sociétés n’a révélé le montant exact de la contribution d’Amazon. À ce jour, Aurora a déjà levé 620 millions de dollars. Sequoia Capital et un certain nombre d’autres sociétés ont également participé au financement.

Aurora a cependant écrit sur son blog que l’expertise, les capacités et les perspectives d’Amazon leur seront précieuses à mesure qu’ils poursuivent leur mission.