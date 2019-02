Comment les sièges auto s’intègrent-ils dans une voiture Ford Expedition ?

Ford a repensé sa gamme d’Expedition avec davantage d’espace intérieur, ainsi que des caractéristiques de confort et de commodité supplémentaires. L’Expedition est toujours un SUV carrossé sur châssis construit à partir de la plateforme de camionnette F-150, mais en 2018, il disposait de plus de commodités qui le rendaient plus convivial pour les familles.

L’Expedition à trois rangées est disponible en configuration à sept ou huit passagers et les experts ont pu tester un modèle avec sièges capitaines à la deuxième rangée et un modèle avec banquette à la deuxième rangée. Le modèle équipé de la banquette pouvait facilement accueillir trois sièges auto.

L’échelle d’évaluation

Un indicateur solide indique une note A pour une facilité d’utilisation et un ajustement optimal. Les spécialistes indiquent les notes B ou C pour un à deux problèmes de facilité d’utilisation ou d’adaptation. Si ces soucis sont ignorés, il y aura les notes D ou F.

Voici la présentation de ce modèle :

Pour la note A, il y a beaucoup de place pour le siège auto et l’enfant. Quant à la note B, une pièce, ajustement ou problème de connexion est constaté. L’utilisateur rencontre quelques problèmes pour accéder à la troisième rangée. S’il est difficile d’accéder à la troisième rangée, il y a la note C. Enfin, la note D signifie que l’espace est insuffisant.

Les contrôles de siège auto

Les sièges avant son réglés pour un conducteur et un passager plus court. Les trois sièges enfants sont installés à la deuxième rangée. Le siège d’appoint se trouve derrière le siège du conducteur et les sièges pour bébé et convertible sont installés derrière le siège du passager avant.

Le constructeur a également installé le cabriolet orienté vers l’avant sur le siège du milieu de la deuxième rangée, avec le rehausseur et le siège pour bébé. Un enfant assis dans le siège rehausseur doit pouvoir atteindre la boucle de la ceinture de sécurité.