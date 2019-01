Comment choisir le type de véhicules qui reflètent votre style de vie ?

L’une des premières étapes du processus d’achat d’une voiture consiste à déterminer le véhicule que vous devriez réellement avoir. Cela peut sembler une tâche simple au début, mais une fois que vous aurez commencé à y penser, vous réaliserez à quel point cela peut être compliqué.

Il est fortement recommandé de commencer votre processus de sélection en déterminant votre style de vie. Si vous l’avez déjà fait, vous pouvez passer à l’étape suivante, à savoir la recherche de voitures. Si vous ne savez pas quel type de véhicules vous conviendrait le mieux, voici quelques points à prendre en compte.

Quelques informations sur les berlines

Une berline est un véhicule de tourisme avec quatre portes passagers et cinq places assises sur deux rangées. Les sièges arrière sont généralement assez spacieux pour accueillir deux adultes ou trois petits enfants.

Voici une vidéo aidant à acheter votre berline :

Le compartiment à bagages, appelé coffre, est normalement déconnecté de la cabine et comporte un couvercle sans fenêtre. Les berlines sont le type de véhicule le plus répandu sur le marché, ce qui en fait une référence pour laquelle tous les véhicules sont jugés. Ces voitures conviennent mieux aux personnes seules, aux couples sans enfants et aux familles de taille moyenne.

Se tourner vers un SUV

Un véhicule utilitaire sport ou SUV est une automobile qui met un accent particulier sur l’espace de la cabine et la capacité de chargement. Selon sa taille et sa configuration, un SUV peut disposer de quatre à huit sièges répartis sur deux ou trois rangées. Comme dans le cas des véhicules à hayon, la zone de chargement est reliée à la cabine et comporte une porte arrière qui se soulève.

De nombreux SUV peuvent aussi gérer des terrains accidentés grâce à la transmission intégrale. Grâce à leur taille et à leurs capacités, ces véhicules conviennent mieux aux familles ou aux personnes qui aiment les voyages hors route.