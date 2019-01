Hyundai construit une voiture capable de marcher à quatre pattes

Le CES attire généralement des idées loufoques, en particulier de la part des constructeurs automobiles qui tendent à utiliser le salon de l’électronique pour présenter leurs produits les plus farfelus et impossibles à construire. Malheureusement, l’édition de 2019 a été plutôt apprivoisée.

C’est pourquoi il est si rafraîchissant que Hyundai vienne à Las Vegas avec une idée vraiment dingue. En effet, le constructeur a développé une voiture de promenade, dotée de vraies jambes pliables. Une chose vraiment surprenante qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des amateurs de voitures. Les innovations sont nombreuses dans le secteur et cette technologie en fait partie.

Un concept unique

Comme un mélange entre un robot et quelque chose que vous pourriez trouver sur la surface gelée de la planète Hoth, ce véhicule Hyundai est un concept automobile que vous n’avez sûrement pas encore vu auparavant.

Voici une vidéo en anglais présentant cette technologie unique :

Hyundai a déclaré l’avoir conçue pour les utilisateurs qui doivent accéder à des terrains difficiles. Modulaire et électrique pour pouvoir modifier les carrosseries du véhicule pour différents cas d’utilisation, le constructeur sud-coréen l’appelle le véhicule à mobilité ultime. Cette voiture a quatre jambes, chacune avec une série d’articulations, permettant au véhicule d’imiter les allures de marché des mammifères et des reptiles.

Comment fonctionnent les jambes ?

Les jambes se plient également selon un mode différent, où l’alimentation des articulations est coupée, et l’utilisation d’un système de suspension passive intégré optimise l’efficacité de la batterie. Cela permet à la voiture de rouler à des vitesses similaires à celles de tout autre véhicule.

Mais aucun autre ne peut escalader un mur, enjamber un grand trou, marcher sur des terrains divers et atteindre une vitesse exceptionnelle. En outre, la combinaison du mouvement des roues et des jambes articulées offre un nouveau paradigme de mobilité en permettant des vitesses de marche plus rapides, des postures de conduite dynamique uniques et un contrôle de la torsion au bout de chaque jambe.