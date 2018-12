Opportunités d’affaires dans l’industrie automobile pour les femmes

Les femmes ont emprunté leurs chemins dans des industries automobiles à prédominance masculine, réussissant sans problème. En Inde, au XXIe siècle, les femmes envahissent des secteurs tels que les technologies de l’information, l’ingénierie, la médecine et le secteur automobile.

Les femmes créent leur propre entreprise automobile ou sont embauchées pour travailler dans une telle organisation. L’emploi varie en fonction de la nature de l’entreprise et de la culture de travail.

Pourquoi ce secteur est-il une bonne opportunité d’investissement ?

L’industrie comprend diverses variantes d’automobiles telles que les camions, les voitures légères, les motos… Avec la diversification croissante, un certain nombre d’opportunités commerciales et la demande devraient augmenter davantage, en particulier les femmes entrepreneuses. Le marché automobile devrait atteindre 17 milliards de dollars en 2021, avec un taux de croissance annuel allant de 10 à 15 %, et un potentiel de croissance pouvant atteindre 300 milliards de dollars de revenus.

Voici une vidéo montrant la passion des femmes pour le secteur auto :

Les investissements directs étrangers ont entraîné une augmentation de 72 % du chiffre d’affaires du marché entre 2014 et 2016. Le secteur automobile représente un marché de 729 millions de dollars, ce qui a permis aux jeunes entrepreneurs de développer leurs sociétés.

Les politiques gouvernementales

Le cadre stratégique du gouvernement en matière de fabrication est censé jouer un rôle essentiel dans la transformation du secteur automobile. C’est peut-être le meilleur moment pour les femmes d’investir dans ce segment et de poursuivre leur objectif professionnel. Le secteur est maintenant qualifié de secteur en pleine croissance en raison de nombreuses politiques gouvernementales.

Ainsi, l’industrie automobile sera une aubaine pour les investisseurs, hommes et femmes. Les femmes, en particulier, chercheront plus que jamais à étendre leur portée et à dominer dans ce secteur à prédominance masculine. Cela pourrait apporter en plus une touche d’innovation de la part des femmes.