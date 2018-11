Quel est l’avenir de l’innovation automobile ?

Depuis l’invention du moteur à combustion interne, de nombreuses innovations incroyables ont été apportées à l’industrie automobile. Les constructeurs ont créé de nouveaux styles de carrosserie et de nouveaux segments, des boîtes de vitesse automatiques et une direction assistée ont été introduites, et des fonctions de sécurité telles que les airbags ont rendu les voyages beaucoup plus sûrs.

Des ordinateurs ont même été ajoutés aux voitures pour optimiser les performances et fournir un GPS à des fins de navigation. En bref, les véhicules sont devenus plus légers, plus puissants, plus sûrs, plus propres, plus rapides et plus luxueux. Malgré cela, il existe des arguments solides en faveur du fait que les plus grandes innovations du secteur automobile sont à venir.

Une nouvelle ère d’innovation dans le secteur

Contrairement aux périodes précédentes d’innovation dans l’industrie, les années à venir seront particulièrement intéressantes, car de nombreux changements viendront de l’extérieur du fonctionnement traditionnel d’une voiture.

Voici les innovations présentées au Salon de Genève 2018 dans le secteur automobile :

L’automatisation et l’économie partagée vont changer le fonctionnement de l’ensemble du modèle de conduite actuel. Dans le même temps, une pénétration accrue des véhicules électriques aura des répercussions importantes. Pendant que ces changements transitoires ont lieu, le marché automobile devrait afficher un chiffre d’affaires considérable.

Le développement de l’ACES

L’avenir de l’innovation automobile reposera sur quatre technologies majeures, définies sous l’acronyme ACES (Automatisation, connectivité, énergie électrique et économie partagée). L’automatisation est le changement le plus évident et fondamental auquel le secteur de l’automobile est confronté. Il y a également la connectivité. Même si les nouvelles voitures intègrent déjà cette technologie, bientôt elle deviendra sûrement la norme.

En sept ans à peine après son introduction en bourse, Tesla a réussi à dépasser Ford en termes de valorisation boursière. Pourtant, cela n’est que le début de la révolution des véhicules électriques. Enfin, il y a l’économie partagée qui est le résultat de facteurs technologiques, mais également sociétaux.