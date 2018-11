Les différentes innovations qui ont changé l’industrie automobile

Dans le monde actuel, où la technologie et le cloud sont très présents, les progrès dans l’industrie automobile sont exaltants. Ce secteur ne manque jamais de nous surprendre avec les nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité, du divertissement, de l’utilité ou simplement de l’innovation pure.

L’industrie automobile regorge d’exemples d’innovations qui ont révolutionné notre manière de voir les transports et les voyages d’aujourd’hui. Parmi les innovations qui ont marqué ce secteur, il y en a quelques-unes qui ont été particulièrement bouleversantes.

Les applications mobiles connectées

Voici un exemple de la manière dont les smartphones ont tout transformé, y compris la façon dont nous conduisons nos voitures. La plupart des constructeurs automobiles proposent aujourd’hui une application pour smartphone connectée, dont certaines sont meilleures que d’autres. Les plus rationnelles sont celles qui vous permettent de verrouiller et de déverrouiller les portières, de vérifier l’état de carburant et la pression des pneus, voire de démarrer la voiture à distance.

Voici un exemple d’application pour ouvrir une voiture sans clé :

Ces technologies ne concernent pas seulement les voitures. En effet, les compagnies d’assurance offrent des services pour faciliter la vie des automobiles. Des outils sont aujourd’hui proposés pour rendre plus simple et plus rapide le processus de souscription à une assurance auto.

Des phares LED pour une meilleure visibilité

Une meilleure technologie de phare est cruciale pour la conduite en soirée. En effet, une meilleure visibilité est de mise pour éviter les risques d’accident, notamment lorsque vous roulez la nuit. Les ampoules LED ont actuellement le vent en poupe. Ces technologies ne s’invitent pas seulement dans les maisons, mais également les véhicules.

En plus d’être une solution économique, les ampoules LED offrent également une performance optimale. D’ailleurs, certaines voitures sont équipées d’ampoules pivotantes qui tournent en fonction de la direction pour éclairer les virages. Il existe également des systèmes de feux de route automatiques qui optimisent la vue des environs sans aveugler les autres conducteurs.