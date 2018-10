L’avenir de l’industrie automobile est les véhicules autonomes

Le changement technologique le plus proche et le plus important s’annonce actuellement dans l’industrie automobile. Les voitures entièrement autonomes sont une réalité, mais leur utilisation commerciale rencontre encore des problèmes juridiques. Cependant, lorsque les gouvernements auront légalisé cette technologie, les effets sociaux et économiques seront remarquables.

L’impact que les véhicules autonomes entièrement intégrés auraient sur la société est insondable. Il n’y aura pas besoin d’interaction humaine avec la conduite autonome. Cette solution mettrait un terme aux accidents de voiture, car il importerait peu que la personne au volant soit ou non apte à conduire.

Réduire les risques d’accident

Selon le rapport d’USA Today, les voitures autonomes contribueraient à réduire le risque d’erreur humaine et pourraient diminuer de 90 % les accidents de la route. Cela peut réduire considérablement les coûts des soins de santé liés aux accidents de voiture. Pour PC Magazine, cela réduirait également considérablement – voire éliminerait totalement – les embouteillages.

Ci-dessous une vidéo montrant s’il faut ou non adopter les voitures autonomes :

Si chaque voiture avait la capacité de conduire de manière autonome, la circulation serait beaucoup plus fluide, puisque les véhicules rouleraient tous à la même vitesse. Cela permettrait d’avoir plus de voitures sur la route, car il n’y aurait pas de conducteurs roulant trop lentement.

Une solution plus économique

Un autre impact majeur que des véhicules totalement autonomes auraient sur la société serait le temps supplémentaire gagné chaque jour si les personnes n’étaient plus obligées de conduire leurs voitures seules au travail. Les gens pourraient passer ce temps pour d’autres tâches ou se reposer en route.

Les individus pourraient faire circuler leurs voitures toute la nuit si nécessaire et se réveiller à destination, pleins d’énergie. Ce n’est pas possible dans une voiture entièrement autonome. La conduite est une source de fatigue importante. Les voitures électriques sont l’avenir de l’automobile et elles vont de pair avec l’auto-conduite.