Quel pneu choisir pour cet hiver ?

Vous ne savez plus à quel pneu vous vouer pour passer l’hiver en toute sécurité ? Comment faire le choix d’un bon pneu qui tiendra la route ? Voici quelques éléments qui vous aideront à sélectionner le meilleur pneu en fonction de votre véhicule et de vos besoins.

A-t-on vraiment besoin d’un pneu hiver ?

Choisir ses pneumatiques est l’une des grandes questions qui reviennent régulièrement et il est facile de rester interrogatif devant le panel très étendu de cette pièce automobile qu’il ne faut pas négliger ! Il est déjà compliqué de trouver des pneus, mais quand on parle du pneu hiver ça devient encore plus complexe !

Pourquoi choisir par exemple un Conti Winter Contact TS 860 ? La question revient souvent concernant l’utilité des pneus hiver. Tout dépend de la région où vous habitez et de l’utilisation de votre voiture ! Les régions vallonnées, froides, humides et enneigées sont en revanche plutôt concernées par le choix de pneus hiver, mais pas uniquement ! Vous choisirez peut-être, à juste titre, de faire monter des pneus hiver quand vous serez sur le point de partir dans les stations de ski.

Pneu hiver ou pneu neige ? Quelle est la différence ? Les deux termes concernent les mêmes produits. Il s’agit de pneus conçus pour un environnement particulier et pour faire face aux contraintes hivernales du climat continental. Ils sont différents des pneus nordiques qui ont été mis au point pour correspondre à des froids extrêmes et qui sont réservés à des pays ou territoires qui subissent des températures particulièrement basses. Quelles sont les différences entre pneu été et pneu hiver ? Le pneumatique hiver est recommandé pour des températures descendant en dessous des 7 °C et qu’il devient incontournable dès lors que la neige ou le verglas font leur apparition. La principale différence entre le pneu été et le pneu hiver est la gomme utilisée qui ne subit aucune transformation avec le gel. Elle reste souple et réagit idéalement durant les jours les plus froids. La bande roulante est également pensée en fonction de la spécificité du support et des conditions extérieures. Ainsi, le pneu hiver est doté de rainures larges et est agrémenté de lamelles afin de faciliter l’évacuation de l’eau et de la neige. Comment peut-on distinguer le pneu hiver ? Regardez la bande de roulement très reconnaissable. Mais pour être certain que vous avez bien affaire à un pneu neige, il doit comporter le logo 3PMSF (Tree Peak Mountain Snow Flake). Si vous constatez qu’il est écrit M+S, il s’agit peut-être de pneus toutes saisons et donc pas de pneus hiver spécifiques. Le logo 3PMSF est symbolisé par trois pics montagneux entourés d’un flocon de neige. Est-ce que vous pouvez rouler avec vos pneus hiver toute l’année ? Rien ne peut vous en empêcher ! La loi ne l’interdit pas, mais le pneu hiver n’est pas conçu pour faire face à de fortes températures et peut être sujet à une usure plus rapide, en particulier si vous avez une conduite un peu nerveuse. Les pneus été sont prévus pour des routes sèches ou humides dont la température dépasse les 7 ° C. Les distances de freinage ne sont pas les mêmes si vous utilisez un pneu hiver sur une route sèche en pleine chaleur. La réciproque est aussi vraie puisque la conduite sur une route enneigée sera bien plus compliquée avec des pneus été ! Quels sont les avantages des pneus hiver ?

En choisissant un pneu hiver, vous bénéficiez de réels avantages et d’une grande sécurité. Un pneu hiver :

ne durcit pas si la pression extérieure tend à diminuer

facilite l’évacuation de la neige et de l’eau avec de profondes rainures

avec de profondes rainures propose une meilleure adhérence au sol grâce aux lamelles qui accrochent la route

aux lamelles qui accrochent la route réduit les distances de freinage sur un sol enneigé

sur un sol enneigé optimise le pilotage du véhicule

diminue le risque d’aquaplaning

Des pneus hiver pour 4×4, SUV ou Cross-Over ?

Si vous possédez l’un de ces véhicules, vous vous demandez sûrement si vous avez besoin de mettre des pneus hiver. Oui ! Ils sont également indispensables sur ce type de véhicules.

Choisissez par exemple le pneu SP Winter Sport 3D spécialement imaginé pour les véhicules 4×4, SUV et Cross-Over. Il est doté d’une technologie 3D qui vous garantit des niveaux de sécurité variés selon la conduite sur un terrain humide, sur une route sèche ou sur un terrain enneigé. Vous allez apprécier la sensation agréable sur la route et l’adhérence optimale. Ce pneu est fabriqué avec des sillons croisés qui rendent le pneu encore plus résistant, en particulier lorsqu’il y a risque d’aquaplaning.

Les flancs sont renforcés et ne possèdent pas de jointures afin d’offrir une plus grande résistance à l’usure.

Dois-je dois monter 2 ou 4 pneus hiver ?

Il vaut vraiment mieux monter 4 pneus hiver sur tous les véhicules. Si cela vous semble superflu, voici quelques détails qui vont vous convaincre :

Pour un véhicule à traction avant, si vous placez les pneus sur l’avant, vous risquez de voir le train arrière déporté et que votre voiture soit déséquilibrée.

Pour un véhicule à propulsion arrière, si vous placez les pneus sur l’arrière, votre voiture sera plus difficile à manier. Le train avant ne va pas forcément emprunter la direction que vous allez lui imposer. Il risque alors de dévier et de partir droit lorsque vous prendrez un virage.

Questions diverses concernant le pneu hiver

Les pneus hiver sont-ils obligatoires en Europe ?

Oui, dans certains pays européens, les pneus hiver sont obligatoires sur une période prédéfinie par chaque pays. Renseignez-vous avant de vous déplacer dans un pays étranger afin de ne pas risquer de vous faire verbaliser.

Est-ce que je dois mettre une pression particulière pour les pneus hiver ?

Il est recommandé de gonfler un peu plus les pneus hiver que les pneus été. Ne craignez pas de les gonfler jusqu’à 0,2 bar supplémentaires.