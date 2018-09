L’industrie automobile se met au vert

Une transformation de l’industrie automobile s’est produite au cours des 10 dernières années depuis le crash économique de 2008. D’ailleurs, les professionnels du secteur ont été confrontés à des faillites et des licenciements. Les constructeurs investissent maintenant massivement dans des véhicules plus respectueux de l’environnement, des voitures moins polluantes, des composants plus légers, des systèmes moins puissants et une adoption généralisée des technologies électriques.

On a assisté à une décennie d’écologisation de l’industrie automobile après cette crise. À l’heure actuelle, les incertitudes politiques planent sur les efforts de l’industrie. Les gouvernements du monde entier adoptent en effet différentes mesures pour inciter à la production de véhicules écologiques.

Une transformation surprenante en dix ans

Depuis 2008, les constructeurs automobiles ont dépensé plus de 63 milliards de dollars pour moderniser leurs installations, avec des investissements de 12 milliards de dollars supplémentaires prévus jusqu’en 2020.

Voici une vidéo montrant cette révolution de l’industrie auto :

Une grande partie de cet engagement visait à améliorer les stratégies d’économies de carburant. Produire des véhicules consommant moins de carburant avec des émissions de CO 2 plus faibles est juste une bonne affaire pour les constructeurs. Nombre d’automobilistes veulent aujourd’hui participer à cette révolution en achetant des véhicules plus écologiques et économiques.

Améliorer l’image de l’industrie auto

La prise de conscience de certains automobilistes a également joué un rôle important dans ce changement. Plus de la moitié des conducteurs aux États-Unis par exemple optent pour des moteurs plus écologiques. Les attentes des clients ont bien évolué, contraignant ainsi les constructeurs à répondre à ces exigences. En dix ans à peine, les normes d’efficacité énergétique applicables ont permis de réduire de 25 % la consommation de carburant.

Une véritable révolution est en marche dans le domaine. Les fabricants et les grandes marques continuent les recherches afin de mettre en place des véhicules disposant d’une autonomie optimale pour un usage maximal.