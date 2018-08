Comment Internet a révolutionné l’industrie automobile ?

L’industrie automobile n’a cessé d’évoluer ces dernières années, grâce notamment aux progrès technologiques. Face à un contexte environnemental particulièrement difficile, les constructeurs cherchent à innover et à proposer des véhicules toujours plus respectueux de l’environnement. Mais les changements concernent l’ensemble du secteur automobile, depuis la fabrication jusqu’à la vente des voitures.

Avec l’arrivée d’Internet, le comportement des consommateurs a changé. Désormais, les automobilistes se tournent vers le web pour acheter une nouvelle voiture ou un véhicule d’occasion. La concession automobile a évolué. Des experts comme Autopolis Luxembourg proposent aujourd’hui des outils pratiques permettant aux consommateurs de commander directement en ligne leur voiture.

Une recherche simplifiée

Il y a encore quelques années, il fallait se rendre plus de quatre fois en moyenne en concession pour finaliser l’acquisition de sa voiture. Cela constitue généralement une perte de temps pour les consommateurs. Le digital a complètement bouleversé l’ensemble de l’industrie automobile. Désormais, les consommateurs passent sur le web pour leur recherche et achat. Grâce à Internet, ils peuvent éviter ces déplacements et faire leurs recherches en toute quiétude.

L’achat se fait alors de manière réfléchie. Plus de la moitié des consommateurs consultent Internet avant de faire leur choix. D’autre part, il n’y a pas que les constructeurs qui peuvent proposer ces produits. Actuellement, d’autres professionnels se lancent dans l’aventure pour permettre aux internautes de disposer d’un choix plus large. Ceci est le cas d’Autopolis qui propose les 11 plus grandes marques automobiles.

Faire son achat directement en ligne

Contrairement aux idées reçues, le digital ne va pas faire disparaître les concessions. Il va plutôt les faire évoluer. Grâce à un site Internet, une concession facilite les démarches des consommateurs. Au lieu de passer plusieurs fois dans une concession, ils peuvent tout simplement consulter le site web de celle-ci. Cela permettra de faire le bon choix. Mais ces professionnels ne se limitent pas seulement à présenter leurs produits. En effet, les internautes ont désormais la possibilité d’acheter leur véhicule sur Internet.

Dans un marché très concurrentiel, les concessionnaires veulent tous se démarquer. Cela est d’autant plus avantageux pour les consommateurs. Outre la qualité des services, les automobilistes peuvent aussi comparer les prix. La particularité d’Autopolis est de permettre aux internautes de réaliser un essai. Pour cela, il leur suffit de faire leur réservation en ligne. Cette solution garantit un gain de temps considérable. Qu’il s’agisse d’une voiture neuve ou d’occasion, les offres sont nombreuses sur la toile.