Que vaut réellement la BMW M2 ?

Il n’y a pas de meilleur moyen d’évaluer une voiture que de la conduire pendant une certaine période. Pour les blogueurs et magazines spécialisés dans l’univers de l’automobile, un essai est de mise pour voir ce que vaut vraiment le véhicule. En moyenne, une semaine suffit pour avoir une bonne idée de la performance de la voiture et pour écrire une critique.

Mais la conduire pendant un an vous aide à comprendre ses subtilités. Des experts ont ainsi testé la BMW M2 pendant un an et les résultats sont assez surprenants. Découvrez ci-après les dernières réflexions sur le petit coupé bleu.

Quel est l’avis du conducteur ?

Andy Pilgrim a conduit ce modèle pendant un an. Selon le pilote, les avis des autres conducteurs concernant la direction assistée électrique et le châssis sont fondés. Andy Pilgrim a indiqué que cette direction a un excellent poids, une réponse nette et une précision remarquable. Elle offre une meilleure sensation de conduite.

Ci-dessous une vidéo montrant des essais avec ce modèle :

Cette voiture est plus que capable de gérer tout obstacle dans un environnement urbain. De plus, elle excelle sur circuit. Le M2 est un véhicule facile à conduire avec sa pédale d’accélérateur et sa direction rapide. Cependant, la configuration du levier de vitesse laisse un peu à désirer.

Un problème de boîte de vitesses

D’autres experts ont aussi donné leurs avis. Il y a notamment eu Marc Noordeloos, qui est rédacteur en chef du magazine Automobile Mag. Ce dernier n’a pas manqué de critiquer certaines choses, notamment la boîte de vitesses DCT de la M2.

Il trouve également que les points de changement du mode automatique ont parfois un esprit qui leur est propre. Le processus de changement est généralement long. L’idéal serait d’opter pour une boîte de vitesses manuelle. Avec une boîte à double embrayage, il est très facile de conduire cette voiture.