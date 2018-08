F1 2018 : le jeu de Formule 1 ultime

Alors que F1 2018, le dernier jeu vidéo de Formule 1 de Codemasters, devrait sortir dans quelques jours sur Xbox One et PlayStation 4, nous vous proposons de découvrir ce que ce titre propose. Pour commencer, vous pouvez le découvrir un peu plus en visionnant la vidéo ci-dessous :

Une intégration du halo assez difficile

En Formule 1, la grande nouveauté de la saison est la présence d’un halo, un dispositif qui offre une meilleure sécurité aux pilotes, notamment en les protégeant des différentes projections. Bien évidemment, il a été intégré dans F1 2018. Cependant, cette dernière a posé un petit problème. S’il ne pose pas réellement de soucis sur les vues éloignées, c’est plus problématique avec la vue cockpit. En effet, quand on utilise cette dernière, le halo s’avère assez gênant. Codemasters a proposé deux solutions pour y remédier. Il est possible de surélever un peu la vision du pilote pour qu’elle passe par-dessus la barre de ce dispositif de sécurité, mais le résultat est assez troublant. L’autre solution est de rendre cette barre transparente, ce qui fait qu’elle n’entrave plus la vision du pilote.

Un mode carrière très riche

Le mode carrière, qu’on peut considérer comme le cœur du jeu, a été considérablement amélioré, disposant maintenant d’une plus grande richesse et d’un réalisme plus poussé. L’une de ses principales nouveautés est la gestion des interviews. Comme dans la réalité, vous devrez régulièrement répondre aux questions des journalistes. Si cela existait déjà dans la version précédente, ce que vous répondrez aura maintenant beaucoup plus d’impact.

Vous pourrez en effet influer sur le comportement de votre coéquipier et de votre écurie, mais également sur le futur de votre carrière. Par exemple, si vos réponses sont assez cinglantes, certaines écuries hésiteront avant de vous proposer un contrat alors que d’autres n’y accorderont que peu d’importance, à condition que vous ayez des résultats et que vous enchaîniez les podiums.