Fernando Alonso arrête la Formule 1

L’Espagnol a en effet annoncé qu’il arrêtait sa carrière de pilote de Formule 1. Cependant, il ne s’agit pas d’un véritable départ à la retraite, mais plutôt d’un changement d’objectifs. À 37 ans, il veut donc se diriger vers un nouveau défi très prestigieux.

Une carrière aboutie mais contrastée

On ne peut pas réellement critiquer la carrière du pilote espagnol, Fernando Alonso ayant tout de même remporté deux titres mondiaux. Cependant, on est tout de même obligé de se dire qu’elle laisse un petit goût d’inachevé. L’une des principales raisons de ce sentiment est qu’il aurait pu avoir un palmarès bien plus impressionnant, ayant notamment perdu trois titres mondiaux lors du dernier grand prix de la saison. Mais ce sont surtout ses mauvaises décisions qui ont jalonné sa carrière depuis ses deux couronnes mondiales qui font débat.

Alors qu’il signe dans une équipe Ferrari au fond du trou, il parvient à la faire progresser et à la relancer, mais il la quitte juste avant qu’elle ne redevienne compétitive. Il s’engage alors avec McLaren, qui est sur le déclin et ne parviendra jamais à s’immiscer dans la lutte pour le titre. Pire encore, il n’a pas signé de podium depuis plus de cinq ans, une éternité pour un pilote de son calibre.

Vers une triple couronne mythique

Si ses mauvais résultats ont certainement influé dans sa décision, Fernando Alonso a surtout arrêté la Formule 1 pour se consacrer à un grand défi qui avait été initié par Jim Clark, la « triple couronne ». Il s’agit de gagner trois des titres les plus prestigieux du monde de l’automobile, c’est-à-dire être champion du monde de Formule 1 et remporter les 24 Heures du Mans et les 500 miles d’Indianapolis. Alors qu’il a déjà accompli les deux premiers exploits, on peut imaginer que Fernando Alonso se concentre maintenant sur les épreuves d’Indy Car.