L’Audi RS5 Sportback se dévoile

La guerre entre les différents constructeurs allemands fait rage. Pour preuve, Mercedes et Audi, deux d’entre eux, se sont récemment distingués en présentant chacun leur propre berline familiale et sportive. Ainsi, nous avons pu découvrir la Mercedes-AMG C63 et l’Audi RS5 Sportback, qui ont pu être dévoilées lors du salon de New York 2018. Veuillez noter que dans cet article, nous nous intéresseront à cette dernière.

Petite mais musclée

L’Audi RS5 Sportback est le résultat de l’association entre deux modèles existants de la marque, c’est-à-dire entre la berline A5 Sportback et le coupé sportif RS5. Le résultat obtenu se présente donc sous la forme d’une berline de taille raisonnable avec deux larges sorties d’échappement, des boucliers sculptés, une calandre imposante et des jantes 19 pouces (ou 20 pouces en option).

Sans pour autant disposer d’un profil trop imposant, l’Audi RS5 Sportback est très puissante. Elle est en effet équipée d’un moteur V6 2,9 litres biturbo qui génère une puissance de 450 chevaux alors que son couple s’élève à 600 Nm. En outre, elle n’aura besoin que de 4,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Un modèle avec de nombreuses options.

C’est en effet l’un des principaux atouts de l’Audi RS5 Sportback. La première chose qu’on peut remarquer est son habitacle. On y retrouve donc une planche de bord équipée de compteurs électriques alors qu’elle dispose aussi d’un volant RS à méplat. Vous pourrez également profiter de nombreuses options de personnalisation, notamment au niveau des matériaux utilisés à l’intérieur. Au niveau des coloris, vous aurez un très large choix.

Vous pourrez ainsi opter pour six teintes classiques et quatre exclusives disponibles en option et pour lesquelles vous devrez payer un supplément. En fin de compte, le seul point qui pourrait poser problème est son prix. En effet, cette dernière est vendue à un tarif qui devrait tout de même approcher les 100 000 euros.