Les réflexes à adopter pour conduire sous la canicule

Lors des périodes de canicule, faire des trajets en voiture peut être vraiment éprouvant. Voici donc nos conseils pour éviter de trop souffrir de la chaleur.

Avant le trajet

La première chose à effectuer est de vérifier le niveau des différents liquides mais aussi la pression des pneus. Même si vous devriez le faire avant chaque trajet, une panne serait encore plus pénible en cas de canicule. De plus, surtout lorsque vous effectuez de longs voyages, nous vous conseillons de partir tôt. Cela vous évitera non seulement d’être sur la route au moment où la chaleur est la plus intense, mais aussi d’éviter les bouchons, ce qui peut s’avérer encore plus pénible lors des périodes de canicule. Enfin, avant de rentrer dans l’habitacle, surtout si vous partez tôt le matin, nous vous conseillons d’aérer votre voiture pendant quelques minutes en ouvrant complètement vos portières.

Pendant le trajet

Après avoir commencé votre voyage, il y a d’autres conseils que vous pouvez suivre pendant le trajet. Vous devez par exemple penser à bien vous hydrater en buvant de l’eau, mais aussi à faire des pauses régulières. Lors de ces dernières, essayez, dans la mesure du possible, de garer votre voiture à l’ombre. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez l’aérer un peu en ouvrant les vitres avant de repartir.

Lors de ces longs voyages sous un soleil de plomb, il peut également être intéressant d’utiliser la climatisation. Cependant, afin d’éviter tout risque de choc thermique, vous ne devez pas le faire n’importe comment. Il ne doit par exemple pas y avoir trop d’écart entre la température extérieure et celle réglée sur votre climatiseur. En outre, nous vous déconseillons de la baisser en dessous de 24 degrés pendant que vous roulez. Enfin, vous devriez aussi l’éteindre 5 minutes avant d’arriver à destination. Ainsi, la température de l’habitacle se rapprochera de celle de l’extérieur.