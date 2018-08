Le nouveau Fiat 500 X en approche

Fiat a confirmé qu’une nouvelle version du Fiat 500 X serait officiellement dévoilée dans les prochains jours. Voici donc les premières informations que nous avons à son sujet.

Des modifications esthétiques assez minimes

Avec cette nouvelle version du Fiat 500 X, il ne faut pas vous attendre à une révolution. Il est en effet modifié avec parcimonie, notamment sur le plan esthétique. Vous pourrez ainsi profiter d’une nouvelle signature lumineuse qui se rapproche de celle de la Fiat 500 classique et qui lui offre une plus grande élégance. En outre, il dispose également d’un nouveau bouclier le long duquel on retrouve plusieurs prises d’air. Enfin, à l’arrière, les phares ont été retravaillés et lui permettent de disposer de sa propre identité.

Au niveau de sa motorisation, l’offre proposée devrait être similaire à celle du Jeep Renegade, qui présente l’avantage d’être moins polluante que celle de la Fiat 500 X actuelle. On retrouvera donc le 3 cylindres 1.0 turbo d’une puissance de 120 chevaux alors que deux quatre cylindres 1.3 turbo seront également disponibles. Ces derniers généreront respectivement 150 et 180 chevaux. Enfin, l’offre multimédia devrait être significativement améliorée alors que de nouvelles aides à la conduite seront sans aucun doute ajoutées.

Le Fiat 500 X actuel

S’il rencontre un grand succès, ce n’est absolument pas dû au hasard. Il combine en effet de nombreux atouts, ce qui lui a permis de conquérir un large public. Il propose donc un très bon comportement sur la route, mais aussi un gabarit fort pratique. Il parvient également à séduire ceux qui recherchent une voiture urbaine avec sa propre identité. En outre, malgré toutes ces qualités, il propose tout de même des tarifs équivalents à ceux des voitures concurrentes. On peut cependant noter que le prix des versions les plus huppées a tendance à s’envoler. Il ne nous reste maintenant plus qu’à attendre pour savoir si ce Fiat 500 X restylé aura autant de succès que son prédécesseur.