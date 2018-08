Volkswagen dévoile le Grand California

Le marché des véhicules de loisirs se porte très bien. Volkswagen en profite donc pour présenter le Grand California : un camping-car XXL qui ne devrait pas avoir de mal à trouver sa clientèle. Si vous voulez en apprendre plus sur ce modèle, vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.

Une évolution du California

Volkswagen proposait déjà le California, un van aménagé qui descend du célèbre Combi. Le Grand Volkswagen est donc la version camping-car qui est en dérivée. On y retrouve également de nombreux éléments qu’on retrouvait déjà sur son concept, qui avait été présenté lors du salon de Francfort en septembre 2017. Cependant, ses dimensions sont plus raisonnables que celles de ce dernier, mais vous pourrez tout de même vous tenir debout à l’arrière sans qu’il soit nécessaire de déployer le toit.

Ses différences avec le California

Bien évidemment, la plus grosse différence entre les deux modèles est leur taille. Le Grand California est en effet plus haut et plus long. C’est donc tout à fait logiquement qu’on y retrouve beaucoup plus de commodités. Vous pourrez en effet y profiter d’une cabine de douche et de WC, ce qui vous permettra de ne plus avoir besoin de trop communier avec la nature. En outre, vous pourrez également bénéficier d’un petit espace cuisine pour préparer vos repas.

Pour vous reposer, vous pourrez profiter de plusieurs installations. La première se trouve à l’arrière du camping-car et se présente sous la forme d’un lit deux places qui ne nécessite aucune manipulation pour pouvoir être utilisé. Vous en trouverez un autre en mezzanine qui sera situé juste au-dessus de la partie avant du camping-car. Enfin, vous trouverez de nombreux rangements dans tout son habitacle. Vous aurez donc tout le nécessaire pour partir à l’aventure, mais vous devrez tout de même attendre 2019 et sa date de sortie pour vous le procurer.