Le nouveau Honda CR-V débarque bientôt en France

Alors qu’il a été présenté en mars 2018, lors du dernier salon de Genève, le nouveau Honda CR-V s’apprête à débarquer sur le marché français, puisqu’il sera en concession à partir d’octobre prochain.

De nouvelles informations sur ce véhicule

La principale information dévoilée par le constructeur japonais est le prix du Honda CR-V d’entrée de gamme. Il sera équipé d’un moteur 1,5 litre i-VTEC Turbo et vendu à partir de 29 790 euros. En outre, on apprend également que plusieurs motorisations seront proposées. En effet, vous pourrez choisir entre différentes versions essence ou hybride. Cependant, le diesel a été délaissé, sans doute parce que ce carburant a une mauvaise réputation après le scandale du Dieselgate. Veuillez tout de même noter que la version hybride ne sera disponible que début 2019.

Pour la version essence, vous pouvez choisir entre des versions avec une boîte manuelle ou automatique. La première générera une puissance de 173 chevaux et la seconde atteindra 193 chevaux. Tous les modèles de la marque seront accompagnés d’une transmission intégrale. Enfin, vous pourrez choisir une version sept places moyennant un supplément de 1 700 euros. Ce sera ainsi le véhicule parfait pour les familles.

Plusieurs changements au niveau esthétique

Le changement le plus évident est sans aucun doute l’augmentation de sa taille. Elle augmente en effet légèrement et vous permettra notamment de profiter d’un coffre avec un plus grand espace de stockage. Mais il dispose également d’une silhouette plus élégante et qui gagne en agressivité. Ses lignes seront plus tendues alors que les phares s’inscriront dans le prolongement de la calandre. Enfin, il disposera de plusieurs options parmi lesquelles on peut citer son système de fermeture actif qui permet d’améliorer son aérodynamisme, mais également un écran tactile de 7 pouces, un système de maintien dans la voie ou un régulateur de vitesse.